В России представлен новый кроссовер Джеланд Дж7: технические характеристики и возможности

На автомобильном рынке России новый бренд Джеланд официально представил свою вторую модель — среднеразмерный кроссовер Джеланд Дж7. Данный автомобиль производится по полному циклу на бывшем заводе General Motors в Шушарах под Санкт-Петербургом. Проект реализуется в сотрудничестве российского холдинга «АГР» и китайской компании Дефету. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в своей новости.

Джеланд Дж7 оснащен 1,6-литровым турбомотором, отвечающим современным техническим требованиям. Автомобиль укомплектован 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией, которая обеспечивает водителю комфортное и динамичное движение. По данным иксбт.ком, переднеприводная версия кроссовера обладает мощностью 150 л.с., а полноприводный вариант (AWD) выдает 186 л.с.

Интерьер и современные технологии

Внутренняя отделка автомобиля выполнена из высококачественной экокожи и дополнена современными гаджетами. В центральной консоли расположен вертикальный сенсорный дисплей диагональю 13,2 дюйма, который служит центром управления мультимедийной системой. Также установлена аудиосистема Sony с восемью динамиками и беспроводное зарядное устройство для смартфонов мощностью 50 Вт.

Для удобства водителя Джеланд Дж7 оснащен проекционным дисплеем, системой камер кругового обзора 360 градусов и двухзонным климат-контролем. Панорамный люк придает салону ощущение простора и света. В экстерьере автомобиля особо выделяются 18-дюймовые литые диски.

Системы безопасности и комфорта

Серьезное внимание уделено и вопросам безопасности: кроссовер оснащен шестью подушками безопасности, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе. Также имеется мониторинг «слепых зон» и ассистент движения в пробках. С учетом российского климата все сиденья, руль, лобовое стекло и форсунки омывателя оснащены системой подогрева.

На данный момент точные цены и комплектации модели Джеланд Дж7 не объявлены. Однако его выход на рынок свидетельствует о растущем спросе на автомобили на базе китайских технологий в России и соседних регионах. Для справки: его аналог Джаеку Дж7 продается на российском рынке по цене от 2,85 до 3,47 миллиона рублей.

Напомним, ранее сообщалось о начале продаж компактного кроссовера Джеланд Дж6 под этим же брендом. Производство новой модели расценивается как очередной этап восстановления автомобильной промышленности в регионе.