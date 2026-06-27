Закроются ли заводы Volkswagen? Решается судьба тысяч сотрудников

·2·Авто
Закроются ли заводы Volkswagen? Решается судьба тысяч сотрудников

Известный немецкий автопроизводитель Volkswagen рассматривает возможность закрытия четырех заводов в стране и сокращения штата до 100 тысяч человек. Об этом Reuters сообщило агентство, ссылаясь на источники в компании.

Сообщается, что данный план был представлен членам наблюдательного совета компании и на заседании, которое состоится 9 июля, ожидается его обсуждение.

По имеющимся данным, заводы в городах Ханновер, Звикау, Эмден а также Audi предприятие компании Неккарзулм могут быть закрыты. Это приведет к сокращению более 45 тысяч рабочих мест, что станет дополнением к ранее объявленному Volkswagen плану по сокращению 50 тысяч сотрудников.

Если этот план будет реализован, увольнение до 100 тысяч сотрудников и закрытие четырех сборочных заводов может стать одной из крупнейших реструктуризаций в истории мировой автомобильной промышленности.

По данным Reuters, генеральный директор компании Оливер Блуме представил эту инициативу высокопоставленным менеджерам в начале недели. Несмотря на планы по проведению масштабных реформ, данное решение может столкнуться с сопротивлением профсоюзов и правительства Нижней Саксонии , которая является вторым по величине акционером компании.

Кроме того, Volkswagen рассматривает возможность сокращения объема инвестиций примерно на 15% в течение следующих пяти лет,, снизив их до уровня чуть выше 130 миллиардов евро. Помимо этого, компания обсуждает вопрос выделения своего основного бренда Volkswagen и бизнеса по продаже запчастей в отдельные структуры.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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