Toyota обновляет легендарное семейство Кровн: что изменится в моделях Кроссовер, Sport и Седан

Японский автогигант Toyota готовится к масштабному обновлению одного из своих самых известных брендов в премиум-сегменте — семейства Кровн. По данным издания Креативе Тренд, рестайлинг затронет модели Кровн Кроссовер, Кровн Sport и Кровн Седан. Эти обновления направлены на повышение привлекательности модельного ряда и адаптацию технических возможностей под современные требования. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщение сообщает.

Наибольшие изменения среди представителей нового поколения ожидаются в модели Кровн Кроссовер, которая выпускается с 2022 года. В экстерьере автомобиля появятся новые двухцветные варианты окраски кузова, а некрашеные пластиковые элементы будут заменены деталями в цвете «глянцевый черный» (глоссй блак). Версия RS, ориентированная на любителей спорта, станет выглядеть еще агрессивнее благодаря красным тормозным суппортам.

Технические обновления и гибридные системы

Инженеры Toyota уделили особое внимание не только дизайну, но и технической части. Предполагается, что гибридная силовая установка будет усовершенствована, а мощность электродвигателя увеличится. Кроме того, для удобства водителей подрулевые лепестки переключения передач теперь станут стандартным оборудованием для всех комплектаций.

Модель Кровн Sport также не осталась без внимания. Ожидается, что в линейке этого кроссовера, представленного в 2023 году, появится новая комплектация PHEV З. Эта модификация займет нишу между обычными гибридами и топовой версией PHEV RS. Это позволит сделать плагин-гибрид более доступным для покупателей за счет некоторых изменений в тормозной системе (уменьшение диаметра передних дисков с 20 до 18 дюймов).

Версия Седан и общий комфорт

Для любителей классического стиля обновится и модель Кровн Седан. Сообщается, что состав комплектаций будет пересмотрен, и гибридная модификация HEV Г станет новой базовой версией. В интерьере клиентам будут предложены новые варианты отделочных материалов и дополнительные декоративные элементы.

Одним из важных нововведений, общих для всех трех моделей, станет система цифрового ключа (дигитал кей). Теперь эта функция будет представлена в качестве стандартного оснащения для всех моделей. Также ожидается небольшое изменение дизайна брелока дистанционного управления автомобилем.

По данным японских дилеров, прием заказов на обновленные модели Toyota Кровн стартует в конце июля или начале августа. Официальные продажи автомобилей планируются начать с 3 сентября текущего года. Ожидается, что эти обновления еще больше укрепят позиции бренда Toyota в премиум-сегменте.