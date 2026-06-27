85-летний милитаризированный Виллйс Jeep: британец ездит в супермаркет на машине, похожей на танк

·20·Авто
85-летний милитаризированный Виллйс Jeep: британец ездит в супермаркет на машине, похожей на танк

Интерес к классическим моделям в автомобильном мире никогда не угасает, однако некоторые коллекционеры любят удивлять всех своим выбором. Британец Иэн Уотсон сохранил свой 85-летний внедорожник Виллйс Jeep не только как исторический экспонат, но и активно использует его для повседневных нужд, в частности, для поездок за покупками в магазин. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

Этот уникальный военный автомобиль своим внешним видом мгновенно выделяется среди современных кроссоверов и седанов. Уотсон управляет этой машиной уже более 10 лет. Самая примечательная деталь автомобиля заключается в том, что в нем сохранились специальные крепления для установки пулемета. По словам владельца, у него дома даже есть реплики 30-калиберного оружия, подходящего к этим креплениям.

Внимание и безопасность в супермаркете

Когда Иэн Уотсон и его жена Вив отправляются в местный супермаркет Асда, этот Виллйс Jeep неизменно оказывается в центре внимания. «Мы всегда находим место в самой передней части парковки», — шутит Иэн. Серьезный и немного пугающий вид машины закономерно вызывает уважение и интерес у других водителей.

Интересно, что на приборной панели автомобиля установлена даже ручная граната (разумеется, это должен быть учебный вариант или макет). Хотя это всего лишь декоративный элемент, перемещение с такими деталями в общественных местах требует определенной смелости. По сообщениям британских изданий, Уотсон старается убирать некоторые элементы «вооружения», чтобы не пугать людей во время покупок.

Виллйс Jeep считается символом эпохи Второй мировой войны, и сегодня поддержание такой техники в рабочем состоянии требует огромного труда. В условиях Узбекистана также наблюдается высокий интерес к ретро-автомобилям, особенно к военным внедорожникам, однако использование 85-летней машины в качестве повседневного транспорта — случай крайне редкий.

Эта ситуация показывает, что для автолюбителей возраст и комфорт не всегда являются главными критериями. Для Иэна Уотсона его Виллйс Jeep — это не просто транспорт, а живая история, связывающая с прошлым, и особый стиль жизни. Пока такие машины ездят по дорогам, самые яркие страницы истории автомобилестроения не будут забыты.

Willys JeepРетро АвтомобильIan WatsonВоенная ТехникаАвто Новости
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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