Переход на электромобили: рост случаев выгорания среди флот-менеджеров

Переход мировой автомобильной промышленности на электромобили (EV) вызывает не только технологическую революцию, но и серьезное психологическое и профессиональное давление на специалистов, управляющих этим процессом. Согласно последним данным, рост сложности систем управления автопарками привел к резкому увеличению случаев «бурнут» или профессионального выгорания среди сотрудников отрасли. Звучат серьезные предупреждения о том, что в будущем это может привести к дефициту квалифицированных кадров. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает в своем материале.

По сообщению издания Autocar, представители Ассоциации специалистов по флоту (AFP) оценивают текущую ситуацию как крайне сложную. Если раньше задачи флот-менеджера ограничивались простой передачей ключей от дизельного автомобиля водителю и контролем технического обслуживания, то сегодня ситуация коренным образом изменилась. Теперь специалисты вынуждены глубоко изучать химию аккумуляторов, инфраструктуру электроснабжения и постоянно меняющиеся требования законодательства.

Трудности на пересечении технологий и энергетики

Заместитель председателя AFP Лорна Макэтинг подчеркнула, что флот-менеджеры в настоящее время оказались на пересечении трех разных областей: технологий, транспорта и энергетики. Они должны не только управлять традиционным сервисом и ремонтом, но и обучать водителей тонкостям использования электромобилей, решать проблемы с зарядными станциями и тестировать новое программное обеспечение. Это приводит к дополнительной нагрузке сверх рабочего времени и постоянному стрессу.

Согласно данным, на развитых рынках, таких как Великобритания, электрификация корпоративных автопарков продвинулась значительно дальше общего рынка. Например, к концу 2025 года почти 47% бизнес-автомобилей в лизинге будут представлены транспортными средствами на полном электрическом приводе. Это означает почти полмиллиона электромобилей. Однако такой стремительный рост в несколько раз увеличил рабочую нагрузку на управленческий персонал.

Новые проблемы и риск кадрового дефицита

Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются специалисты отрасли, является выпуск автопроизводителями новых моделей в очень короткие сроки. В результате флот-менеджеры часто вынуждены выступать в роли «бета-тестеров» автомобилей с сырым программным обеспечением. Ожидание удаленных обновлений (ОТА) для исправления программных ошибок и ответы на обращения водителей в ночное время стали обычным явлением.

На фоне ежегодных кризисов, таких как пандемия, колебания цен на энергоносители и дефицит полупроводников, необходимость работать в выходные и ночи негативно сказывается на здоровье сотрудников. Ситуацию усугубляет то, что во многих компаниях нет другого специалиста, который мог бы заменить менеджера, ушедшего на больничный.

Учитывая, что на рынке Узбекистана количество электромобилей также стремительно растет, местные корпоративные автопарки и логистические компании неизбежно столкнутся с подобными проблемами в ближайшее время. По мнению экспертов, для предотвращения кадрового голода в отрасли необходимо автоматизировать системы управления и пересмотреть методику подготовки персонала.