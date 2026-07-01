Испытания Lada Azimut: новый кроссовер тестируют при температуре от -40 до +60 градусов

·21·Авто
Испытания Lada Azimut: новый кроссовер тестируют при температуре от -40 до +60 градусов

Российская компания AvtoVAZ начала процесс финальных лабораторных испытаний своего нового кроссовера Lada Azimut. С помощью новых технологических возможностей завода модель готовится к самым тяжелым условиям эксплуатации, что является важным этапом в обеспечении долгосрочной надежности автомобиля. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в своем материале.

По сообщению издания иксбт.ком, новая модель проходит проверку на современном вибростенде, недавно запущенном на Волжском автомобильном заводе. Данный комплекс позволяет с высокой точностью воспроизводить реальные дорожные условия. Инженеры ранее оцифровали профили грунтовых дорог, гравийных покрытий и искусственных неровностей со специальных полигонов.

В процессе испытаний на колеса автомобиля, оснащенного специальными датчиками, через гидравлические приводы подаются сильные вибрации. Этот метод позволяет на практике проверить прочность каждой детали автомобиля, особенно компонентов, предназначенных для серийного производства. Для Lada Azimut это одна из последних и решающих проверок перед запуском в массовое производство.

Сочетание экстремального климата и вибраций

Особенностью нового испытательного комплекса является его интеграция с климатической камерой. Это означает, что кроссовер одновременно подвергается и сильным вибрациям, и экстремальным перепадам температур. В ходе тестов температура варьируется в диапазоне от -40 до +60 градусов.

Такой комплексный подход служит для моделирования процесса многолетней реальной эксплуатации автомобиля в ускоренном режиме. Это крайне важно для определения адаптивности автомобиля к регионам, таким как Узбекистан, где летом наблюдается резкий рост температуры воздуха, а зимой — сильные холода.

В настоящее время собираются первые опытные образцы модели Lada Azimut. По словам представителей компании, подготовка к серийному производству нового кроссовера идет полным ходом. Данная модель является одной из важных новинок, которая, как ожидается, займет свое место на рынках России и ближнего зарубежья, включая автомобильный рынок Узбекистана.

Lada AzimutAvtoVAZКроссоверАвтотестыАвтомобили
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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