Система зарядки становится главной проблемой при управлении парком электромобилей

В то время как использование электрического транспорта переходит на широкомасштабный этап, компании сталкиваются с серьезными трудностями при управлении экосистемой зарядки своих автопарков. Специалисты компании ChargePoint предупреждают, что теперь основным вопросом становятся не технические возможности электромобилей, а сложности в процессе их зарядки и контроль расходов. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

В интервью изданию Autocar представитель ChargePoint Оре Олуватудиму отметил, что корпоративным клиентам становится все сложнее отслеживать тысячи сеансов зарядки, осуществляемых дома, на рабочем месте и в общественных сетях. Определение того, кто, где и сколько энергии затратил, а также координация различных тарифов и платежных систем создают стратегические проблемы.

Резкая разница в затратах

Выбор места зарядки напрямую влияет на общую стоимость владения (ТКО) автомобилем. Например, в Великобритании стоимость зарядки дома в ночное время может составлять 7 пенсов за кВт/ч, однако на общественных станциях быстрой зарядки ДК эта цена поднимается до 92 пенсов. Это почти 13-кратная разница.

Такая разница в ценах меняет стоимость одной мили пробега для электромобиля, такого как Volkswagen ИД 3 Pro Match, с 2 до 23 пенсов. Для сравнения, по сравнению с бензиновой моделью Volkswagen Голф еТСИ, традиционный автомобиль с ДВС может оказаться более экономичным, если большая часть энергии берется с дорогих станций ДК. Поэтому компании теперь фокусируются не просто на покупке электромобиля, а на определении наиболее эффективных точек зарядки.

Цифровые решения и эффективность управления

В настоящее время для операторов автопарков на первый план выходят стратегии, основанные на данных. ChargePoint направляет свою деятельность именно на поставку программного обеспечения и оборудования для бизнес-клиентов. Их новая система Дривер Манагемент Солутион (ДМС) автоматически рассчитывает расходы водителей дома или в пути и предоставляет менеджерам компании единый отчет.

Кроме того, для снижения затрат внедряются следующие технологические решения:

Система динамического управления нагрузкой, обеспечивающая зарядку в периоды низких тарифов на электроэнергию;

Снижение потерь энергии за счет технологии централизованного преобразования АК в ДК;

Цифровые платформы, автоматизирующие процесс возмещения расходов водителям.

Учитывая растущую популярность электромобилей и в условиях Узбекистана, такой системный подход крайне важен для корпоративных клиентов и логистических компаний. В условиях разнообразия тарифов на электроэнергию и развития инфраструктуры правильное планирование зарядки остается одним из ключевых факторов эффективности бизнеса.