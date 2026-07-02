Продажи автомобилей Lada выросли более чем на 14% за год

·17·Авто
Продажи автомобилей Lada выросли более чем на 14% за год

Компания AvtoVAZ, крупнейший российский автопроизводитель, сообщила о значительном росте объема продаж по итогам июня 2026 года. Согласно официальным данным, за прошлый месяц новым владельцам было передано 30 600 легковых и малотоннажных коммерческих автомобилей бренда. Этот показатель на 14,3% выше по сравнению с июнем 2025 года и на 11,5% больше, чем в мае текущего года. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

Положительная динамика продаж свидетельствует о стабильном спросе на отечественные бренды на российском автомобильном рынке. По данным издания Иксбт.ком, по итогам первого полугодия текущего года доля бренда Lada на рынке, по расчетам компании, составила 24,4%. Всего за шесть месяцев было реализовано 154 143 автомобиля.

Лидерство в разрезе моделей

Статус самой популярной модели бренда традиционно сохраняет Lada Granta. В июне было продано 11 505 единиц данной модели, которая остается самым доступным выбором для покупателей. Второе место заняла Lada Vesta — за один месяц именно эту модель выбрали 6 053 покупателя. Также укрепляет свои позиции Lada Iskra, одна из новых моделей: в июне было продано 3 359 единиц, что на 20,6% больше по сравнению с маем.

В сегменте внедорожников показатели также остаются высокими. В частности, интерес к автомобилям семейства Niva распределился следующим образом:

  • Niva Travel — 3 594 единицы (рост на 20,6% по сравнению с прошлым годом);
  • Niva Legend — 2 759 единиц (годовой рост на 13,1%).
На рынке Узбекистана автомобили Lada также занимают свою нишу, особенно модели Niva и Vesta ценятся местными водителями за проходимость в бездорожье и комфорт в городских условиях. Рост объемов производства в России может положительно повлиять на стабильность предложения на соседних рынках.

Возвращение семейства Largus

Возвращение моделей Lada Largus в продажу и возобновление производства также внесли положительный вклад в общую статистику. В июне было продано 2 413 единиц пассажирской версии данной модели, что почти на 34,1% больше показателя мая. Фургоны Largus для коммерческих целей были проданы в количестве 510 единиц.

Эксперты отмечают, что такие темпы роста AvtoVAZ связаны с восстановлением производственных цепочек и расширением номенклатуры новых моделей. Компания, занимающая почти четверть рынка, ожидает сохранения высокого спроса и в следующих кварталах.

LadaAvtoVAZАвтомобильный РынокLada VestaРоссия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Renault Груп приняла окончательное решение о будущем команды Алпине в Formula 1Renault Груп приняла окончательное решение о будущем команды Алпине в Formula 1Сегодня, 15:55Представлено новое поколение Tank 300: увеличены габариты и добавлены гибридные системыПредставлено новое поколение Tank 300: увеличены габариты и добавлены гибридные системыСегодня, 14:58В Ташкенте Малибу врезался в здание кофейниВ Ташкенте Малибу врезался в здание кофейниСегодня, 12:00Британская автопромышленность на распутье: выбор между свободной торговлей и протекционизмомБританская автопромышленность на распутье: выбор между свободной торговлей и протекционизмомСегодня, 09:53Skoda планирует выпустить бюджетный кроссовер за 8 тысяч долларов для европейского рынкаSkoda планирует выпустить бюджетный кроссовер за 8 тысяч долларов для европейского рынкаСегодня, 08:55Система зарядки становится главной проблемой при управлении парком электромобилейСистема зарядки становится главной проблемой при управлении парком электромобилейСегодня, 07:56
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
Toyota представила Camry с двумя двигателями и мощностью 700 л.с.
Toyota представила Camry с двумя двигателями и мощностью 700 л.с.
Представлен Kia Seltos 2027: 190 л.с. и 8-ступенчатый автомат
Представлен Kia Seltos 2027: 190 л.с. и 8-ступенчатый автомат
Запуск производства Lada Нива Легенд с новым двигателем и оцинкованным кузовом
Запуск производства Lada Нива Легенд с новым двигателем и оцинкованным кузовом
BYD представил новый флагманский седан: больше, чем Mercedes-Benz S-Class
BYD представил новый флагманский седан: больше, чем Mercedes-Benz S-Class
Lada Азимут получил турбодвигатель еще до старта продаж
Lada Азимут получил турбодвигатель еще до старта продаж