Продажи автомобилей Lada выросли более чем на 14% за год

Компания AvtoVAZ, крупнейший российский автопроизводитель, сообщила о значительном росте объема продаж по итогам июня 2026 года. Согласно официальным данным, за прошлый месяц новым владельцам было передано 30 600 легковых и малотоннажных коммерческих автомобилей бренда. Этот показатель на 14,3% выше по сравнению с июнем 2025 года и на 11,5% больше, чем в мае текущего года. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

Положительная динамика продаж свидетельствует о стабильном спросе на отечественные бренды на российском автомобильном рынке. По данным издания Иксбт.ком, по итогам первого полугодия текущего года доля бренда Lada на рынке, по расчетам компании, составила 24,4%. Всего за шесть месяцев было реализовано 154 143 автомобиля.

Лидерство в разрезе моделей

Статус самой популярной модели бренда традиционно сохраняет Lada Granta. В июне было продано 11 505 единиц данной модели, которая остается самым доступным выбором для покупателей. Второе место заняла Lada Vesta — за один месяц именно эту модель выбрали 6 053 покупателя. Также укрепляет свои позиции Lada Iskra, одна из новых моделей: в июне было продано 3 359 единиц, что на 20,6% больше по сравнению с маем.

В сегменте внедорожников показатели также остаются высокими. В частности, интерес к автомобилям семейства Niva распределился следующим образом:

Niva Travel — 3 594 единицы (рост на 20,6% по сравнению с прошлым годом);

Niva Legend — 2 759 единиц (годовой рост на 13,1%).

На рынке Узбекистана автомобили Lada также занимают свою нишу, особенно модели Niva и Vesta ценятся местными водителями за проходимость в бездорожье и комфорт в городских условиях. Рост объемов производства в России может положительно повлиять на стабильность предложения на соседних рынках.

Возвращение семейства Largus

Возвращение моделей Lada Largus в продажу и возобновление производства также внесли положительный вклад в общую статистику. В июне было продано 2 413 единиц пассажирской версии данной модели, что почти на 34,1% больше показателя мая. Фургоны Largus для коммерческих целей были проданы в количестве 510 единиц.

Эксперты отмечают, что такие темпы роста AvtoVAZ связаны с восстановлением производственных цепочек и расширением номенклатуры новых моделей. Компания, занимающая почти четверть рынка, ожидает сохранения высокого спроса и в следующих кварталах.