Гунтер Веркс представила Porsche 911 Слантносе мощностью 1067 л.с.

·16·Авто
Гунтер Веркс представила Porsche 911 Слантносе мощностью 1067 л.с.

Известная калифорнийская тюнинг-студия Гунтер Веркс анонсировала свой новый проект — модель Проджект Ф-26. Этот автомобиль представляет собой современную и сверхмощную интерпретацию легендарного Porsche 911 Слантносе, которая на предстоящей неделе на престижном мероприятии Гудвуд Фестивал оф Спид намерена установить рекорд в своём классе. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает в публикации.

Название Проджект Ф-26 выбрано не случайно: компания планирует выпустить всего 26 экземпляров этой модели. Стоимость каждого экземпляра составит примерно 1,2 миллиона фунтов стерлингов. Автомобиль создан под вдохновением от гоночного Porsche 935 Слантносе 1970-х годов, а в качестве базы использовано шасси Porsche 911 поколения 993.

Технические характеристики и мощность

Сердце автомобиля — 4,0-литровый двигатель Мезгер с двумя турбокомпрессорами. Интересно, что в верности традициям Porsche он охлаждается воздухом. Этот агрегат, разработанный в сотрудничестве с гоночными инженерами, выдаёт 1067 л.с. и крутящий момент 1017 Нм. Для сравнения, этот показатель даже выше, чем у Ferrari 849 Тестаросса.

Такая колоссальная мощность передаётся на задние колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач и дифференциал повышенного трения. Весь кузов автомобиля выполнен из углеволокна (карбона), а сухой вес составляет всего 1225 килограммов. Это даже меньше, чем у таких лёгких спорткаров, как Лотус Эмира.

Гонка на холме Гудвуд

С этой моделью Гунтер Веркс примет участие в знаменитой гонке на подъём в Западном Сассексе протяжённостью 1,16 мили (1,86 км). За рулём машины будет бывший гонщик Формулы-1 и НАСКАР Скотт Спид. Компания намерена показать лучшее время в категории дорожных автомобилей.

Напомним, что на прошлогоднем мероприятии самый быстрый результат среди дорожных автомобилей показал Коенигсегг Джеско Аттак (один из вариантов Джеско Абсолут) — 47,14 секунды. Абсолютный рекорд по-прежнему принадлежит электромобилю МкМуртрй Спеирлинг, который преодолел дистанцию за 39,08 секунды.

Проджект Ф-26 выделяется не только скоростью, но и аэродинамическими элементами, напоминающими истребители. Ожидается, что этот проект будет одинаково интересен как поклонникам классических Porsche, так и любителям современных гиперкаров. С помощью этой модели Гунтер Веркс хочет доказать, что эпоха двигателей с воздушным охлаждением ещё не закончилась.

PorscheGunther WerksГиперкарАвтоGoodwood
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Mercedes-Benz готовит серьезного конкурента BMW и3 с новой электрической моделью C-ClassMercedes-Benz готовит серьезного конкурента BMW и3 с новой электрической моделью C-ClassСегодня, 09:50Ford представил обновленный Эксплорер: 27-дюймовый экран и мощный двигательFord представил обновленный Эксплорер: 27-дюймовый экран и мощный двигательСегодня, 04:56Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в КитаеChery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в КитаеСегодня, 03:23Ferrari вернула механическую коробку передач спустя 14 лет перерываFerrari вернула механическую коробку передач спустя 14 лет перерываВчера, 23:56Самая опасная экспедиция в истории Land Rover: покорение разрыва ДарьенСамая опасная экспедиция в истории Land Rover: покорение разрыва ДарьенВчера, 22:58Yandex тестирует интерактивную карту с отображением наличия топливаYandex тестирует интерактивную карту с отображением наличия топливаВчера, 21:22
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
Toyota представила Camry с двумя двигателями и мощностью 700 л.с.
Toyota представила Camry с двумя двигателями и мощностью 700 л.с.
Представлен Kia Seltos 2027: 190 л.с. и 8-ступенчатый автомат
Представлен Kia Seltos 2027: 190 л.с. и 8-ступенчатый автомат
BYD представил новый флагманский седан: больше, чем Mercedes-Benz S-Class
BYD представил новый флагманский седан: больше, чем Mercedes-Benz S-Class
BMW нашла революционное решение в производстве водородных автомобилей
BMW нашла революционное решение в производстве водородных автомобилей
Audi представила суперкар Нуволари: 987 л.с. и скорость свыше 350 км/ч
Audi представила суперкар Нуволари: 987 л.с. и скорость свыше 350 км/ч
Hyundai представил новое поколение седана Элантра: революция в дизайне и технологиях
Hyundai представил новое поколение седана Элантра: революция в дизайне и технологиях
Кроссоверы Lada Azimut вернулись на завод AvtoVAZ после испытаний
Кроссоверы Lada Azimut вернулись на завод AvtoVAZ после испытаний