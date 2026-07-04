Гунтер Веркс представила Porsche 911 Слантносе мощностью 1067 л.с.

Известная калифорнийская тюнинг-студия Гунтер Веркс анонсировала свой новый проект — модель Проджект Ф-26. Этот автомобиль представляет собой современную и сверхмощную интерпретацию легендарного Porsche 911 Слантносе, которая на предстоящей неделе на престижном мероприятии Гудвуд Фестивал оф Спид намерена установить рекорд в своём классе. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает в публикации.

Название Проджект Ф-26 выбрано не случайно: компания планирует выпустить всего 26 экземпляров этой модели. Стоимость каждого экземпляра составит примерно 1,2 миллиона фунтов стерлингов. Автомобиль создан под вдохновением от гоночного Porsche 935 Слантносе 1970-х годов, а в качестве базы использовано шасси Porsche 911 поколения 993.

Технические характеристики и мощность

Сердце автомобиля — 4,0-литровый двигатель Мезгер с двумя турбокомпрессорами. Интересно, что в верности традициям Porsche он охлаждается воздухом. Этот агрегат, разработанный в сотрудничестве с гоночными инженерами, выдаёт 1067 л.с. и крутящий момент 1017 Нм. Для сравнения, этот показатель даже выше, чем у Ferrari 849 Тестаросса.

Такая колоссальная мощность передаётся на задние колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач и дифференциал повышенного трения. Весь кузов автомобиля выполнен из углеволокна (карбона), а сухой вес составляет всего 1225 килограммов. Это даже меньше, чем у таких лёгких спорткаров, как Лотус Эмира.

Гонка на холме Гудвуд

С этой моделью Гунтер Веркс примет участие в знаменитой гонке на подъём в Западном Сассексе протяжённостью 1,16 мили (1,86 км). За рулём машины будет бывший гонщик Формулы-1 и НАСКАР Скотт Спид. Компания намерена показать лучшее время в категории дорожных автомобилей.

Напомним, что на прошлогоднем мероприятии самый быстрый результат среди дорожных автомобилей показал Коенигсегг Джеско Аттак (один из вариантов Джеско Абсолут) — 47,14 секунды. Абсолютный рекорд по-прежнему принадлежит электромобилю МкМуртрй Спеирлинг, который преодолел дистанцию за 39,08 секунды.

Проджект Ф-26 выделяется не только скоростью, но и аэродинамическими элементами, напоминающими истребители. Ожидается, что этот проект будет одинаково интересен как поклонникам классических Porsche, так и любителям современных гиперкаров. С помощью этой модели Гунтер Веркс хочет доказать, что эпоха двигателей с воздушным охлаждением ещё не закончилась.