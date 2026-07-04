Роботакси Зукс столкнулись с новой проблемой: пассажиры не могут вести себя в салоне без водителя

Компания Зукс, разрабатывающая транспортные средства под управлением искусственного интеллекта, после масштабных испытаний на улицах Лас-Вегаса и Сан-Франциско столкнулась с неожиданной социальной проблемой. Отсутствие водителя приводит к полной потере контроля в салоне и регулярному нарушению пассажирами правил поведения. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, с сентября служба Зукс перевезла более 500 тысяч человек. Однако за этими успешными показателями скрываются серьёзные операционные трудности. По словам директора дизайн-студии компании Криса Стоффеля, в салоне без контроля водителя пассажиры регулярно курят табак и электронные сигареты, несмотря на запрет.

Автомобили Зукс отличаются своей уникальной конструкцией: в них вообще нет руля и сиденья водителя. Пассажиры размещаются лицом друг к другу в компактном салоне, напоминающем вагон. Именно эта «свобода», как выяснилось, стала стимулом для безответственного поведения многих пользователей.

Гигиена и технические изменения

Одна из главных проблем, стоящих перед инженерами, — загрязнение салона. В реальных условиях эксплуатации часто наблюдается тошнота пассажиров и загрязнение труднодоступных углов салона. Это требует длительной очистки автомобиля после каждой поездки, в результате чего транспортное средство выбывает из эксплуатации, нанося ущерб доходам компании.

Исходя из этого негативного опыта, инженеры Зукс внедряют следующие изменения в роботакси нового поколения, запуск которых запланирован в Остине и Майами:

Специальные покрытия, устойчивые к влаге и не впитывающие запахи;

Легкомоющиеся материалы интерьера для ускорения процесса очистки;

Герметичные швы, предотвращающие проникновение жидкостей;

Обновлённая система вентиляции, улучшающая циркуляцию воздуха и быстро удаляющая запахи.

Подобные проблемы испытывает не только Зукс, но и другой гигант отрасли — Ваймо. В автомобилях Ваймо также зафиксированы случаи агрессивного поведения пассажиров и нарушения порядка. Это показывает, что сфера автономного транспорта должна быть готова не только к технологическим, но и к социальным барьерам.

В заключение, по мере приближения эпохи беспилотных автомобилей производители вынуждены пересматривать свои стратегии с учётом «человеческого фактора». Теперь основное внимание будет уделяться не только безопасному движению, но и созданию автоматизированных механизмов поддержания порядка в салоне.