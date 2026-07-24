«Манчестер Юнайтед» разгромил соперника в Норвегии со счетом 5:0

·53·Спорт
«Манчестер Юнайтед» разгромил соперника в Норвегии со счетом 5:0

«Манчестер Юнайтед» добился уверенного результата в очередном контрольном матче перед началом нового сезона. Подопечные Майкла Каррика разгромили «Русенборг» в Норвегии со счетом 5:0, продемонстрировав свои атакующие возможности уже на начальном этапе подготовки.

Пять голов манкунианцев забили пять разных футболистов. Особенно активность во втором тайме полностью предопределила исход встречи.

Лейси открыл счет в первом тайме

В дебютной части матча «Русенборг» старался оказывать сопротивление атакам соперника. Однако на 31-й минуте Лейси воспользовался моментом и вывел «Манчестер Юнайтед» вперед.

Других голов в первом тайме забито не было, и команды ушли на перерыв при счете 0:1.

Во втором тайме было забито четыре гола

После перерыва «Манчестер Юнайтед» резко взнтил темп атак.

На 56-й минуте Джошуа Зиркзее забил второй гол своей команды. Спустя семь минут вышедший на замену Девани увеличил разницу в счете до трех мячей.

На 72-й минуте отличился Амасс, а на 84-й — Уильямс. Таким образом, «МЮ» забил четыре гола во втором тайме и оформил крупную победу.

Пять голов — пять авторов

Товарищеский матч

«Русенборг» — «Манчестер Юнайтед» — 0:5

Голы:

  • Лейси, 31;

  • Зиркзее, 56;

  • Девани, 63;

  • Амасс, 72;

  • Уильямс, 84.

Тот факт, что пять голов забили разные футболисты, показал, что в распоряжении Каррика есть несколько вариантов завершения атак.

Молодые игроки воспользовались своим шансом

В составе «Манчестер Юнайтед» в этой встрече на поле наряду с представителями основного состава вышли и молодые футболисты.

Лени Йоро, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Мейсон Маунт, Брайан Мбеумо, Патрик Доргу и Зиркзее начали игру в стартовом составе. Во втором тайме Каррик провел множество замен, дав шанс и представителям академии.

Голы Девани, Амасса и Уильямса показали, что вышедшие со скамейки запасных игроки также смогли взвинтить темп игры.

Первый положительный сигнал для Каррика

В товарищеских матчах важнее результатов считаются физическое состояние футболистов и их адаптация к новым тактическим требованиям. Тем не менее, победа со счетом 5:0 может положительно сказаться на конкуренции и настроении внутри команды.

Главные испытания для «Манчестер Юнайтед» начнутся после старта официального сезона. Однако то, что команда действовала в атаке быстро и забивала силами разных футболистов в матче в Норвегии, стало важным результатом для Каррика.

Как вы думаете, кто из футболистов «МЮ» проявил себя лучше всего в этой игре? Оставляйте свое мнение в комментариях.

Манчестер ЮнайтедРусенборгНорвегияМайкл КаррикДжошуа Зиркзе
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

«Реал» предложил 100 миллионов евро за Диоманде«Реал» предложил 100 миллионов евро за ДиомандеСегодня, 10:04Итоговый рейтинг ЧМ-2026: какое место занял Узбекистан?Итоговый рейтинг ЧМ-2026: какое место занял Узбекистан?Сегодня, 09:59Гари Невилл не щадил Аргентину: «В финале они сыграли очень плохо»Гари Невилл не щадил Аргентину: «В финале они сыграли очень плохо»Сегодня, 09:50Рой Кин о Месси: «Он еще не достиг уровня Криштиану Роналду»Рой Кин о Месси: «Он еще не достиг уровня Криштиану Роналду»Сегодня, 09:46Приобретший известность на ЧМ-2026 Возинья близок к тому, чтобы стать легионером...Приобретший известность на ЧМ-2026 Возинья близок к тому, чтобы стать легионером...Сегодня, 09:38«Барселона» начала новый сезон с победы со счетом 4:1«Барселона» начала новый сезон с победы со счетом 4:1Сегодня, 09:33
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость