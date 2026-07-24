«Манчестер Юнайтед» разгромил соперника в Норвегии со счетом 5:0

«Манчестер Юнайтед» добился уверенного результата в очередном контрольном матче перед началом нового сезона. Подопечные Майкла Каррика разгромили «Русенборг» в Норвегии со счетом 5:0, продемонстрировав свои атакующие возможности уже на начальном этапе подготовки.

Пять голов манкунианцев забили пять разных футболистов. Особенно активность во втором тайме полностью предопределила исход встречи.

Лейси открыл счет в первом тайме

В дебютной части матча «Русенборг» старался оказывать сопротивление атакам соперника. Однако на 31-й минуте Лейси воспользовался моментом и вывел «Манчестер Юнайтед» вперед.

Других голов в первом тайме забито не было, и команды ушли на перерыв при счете 0:1.

Во втором тайме было забито четыре гола

После перерыва «Манчестер Юнайтед» резко взнтил темп атак.

На 56-й минуте Джошуа Зиркзее забил второй гол своей команды. Спустя семь минут вышедший на замену Девани увеличил разницу в счете до трех мячей.

На 72-й минуте отличился Амасс, а на 84-й — Уильямс. Таким образом, «МЮ» забил четыре гола во втором тайме и оформил крупную победу.

Пять голов — пять авторов

Товарищеский матч

«Русенборг» — «Манчестер Юнайтед» — 0:5

Голы:

Лейси, 31;

Зиркзее, 56;

Девани, 63;

Амасс, 72;

Уильямс, 84.

Тот факт, что пять голов забили разные футболисты, показал, что в распоряжении Каррика есть несколько вариантов завершения атак.

Молодые игроки воспользовались своим шансом

В составе «Манчестер Юнайтед» в этой встрече на поле наряду с представителями основного состава вышли и молодые футболисты.

Лени Йоро, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Мейсон Маунт, Брайан Мбеумо, Патрик Доргу и Зиркзее начали игру в стартовом составе. Во втором тайме Каррик провел множество замен, дав шанс и представителям академии.

Голы Девани, Амасса и Уильямса показали, что вышедшие со скамейки запасных игроки также смогли взвинтить темп игры.

Первый положительный сигнал для Каррика

В товарищеских матчах важнее результатов считаются физическое состояние футболистов и их адаптация к новым тактическим требованиям. Тем не менее, победа со счетом 5:0 может положительно сказаться на конкуренции и настроении внутри команды.

Главные испытания для «Манчестер Юнайтед» начнутся после старта официального сезона. Однако то, что команда действовала в атаке быстро и забивала силами разных футболистов в матче в Норвегии, стало важным результатом для Каррика.

Как вы думаете, кто из футболистов «МЮ» проявил себя лучше всего в этой игре? Оставляйте свое мнение в комментариях.