Мадридский «Реал» победил «Алькоркон» со счетом 1:0 в предсезонном товарищеском матче. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый Даниэлем Янесом с пенальти на 81-й минуте.

Хотя в составе мадридцев на поле вышел ряд игроков основного состава, лучшим игроком матча был признан Франко Мастантуоно.

Победа была вырвана в последние минуты

Большая часть матча между «Реалом» и «Алькорконом» прошла без голов. Мадридцы пытались взломать оборону соперника, однако счет удалось открыть лишь ближе к концу встречи.

На 81-й минуте Даниэль Янес успешно реализовал пенальти, принеся «Реалу» минимальную победу.

Товарищеский матч

«Реал» — «Алькоркон» — 1:0

Гол: Даниэль Янес, 81 — с пенальти.

Мастантуоно стал лучшим игроком

По информации журналиста Релево Родры, Франко Мастантуоно выделялся своими активными действиями на протяжении всей встречи.

Молодой футболист выглядел ярче своих партнеров по команде в работе с мячом, развитии атак и давлении на защиту соперника. В результате он был признан лучшим игроком матча.

Эта игра Мастантуоно может стать для него важной возможностью завоевать доверие тренеров в ходе предсезонной подготовки.

Кто вышел на поле в составе «Реала»?

В товарищеском матче в составе мадридцев принял участие ряд известных футболистов.

Среди них:

Андрей Лунин;

Трент Александер-Арнольд;

Франко Мастантуоно;

Арда Гюлер;

Гонсало Гарсия;

Эдуардо Камавинга.

Такие матчи позволяют тренерскому штабу оценить физическое состояние, тактическую подготовку игроков и то, в какой форме они находятся перед новым сезоном.

Минимальный счет, но важное испытание

Хотя «Реал» не одержал победу с крупным счетом, эта встреча стала важной частью подготовительного процесса для команды.

В частности, яркая игра Мастантуоно и решающий гол Янеса стали главными положительными моментами матча для мадридцев.

Теперь интересно, насколько много возможностей будет предоставлено молодым футболистам в следующих товарищеских матчах команды.

Как вы думаете, сможет ли Франко Мастантуоно завоевать место в основном составе «Реала» в новом сезоне? Оставляйте свои мысли в комментариях.