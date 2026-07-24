«Реал» забил победный гол на 81-й минуте: Мастантуоно блистал...

·132·Спорт
«Реал» забил победный гол на 81-й минуте: Мастантуоно блистал...

Мадридский «Реал» победил «Алькоркон» со счетом 1:0 в предсезонном товарищеском матче. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый Даниэлем Янесом с пенальти на 81-й минуте.

Хотя в составе мадридцев на поле вышел ряд игроков основного состава, лучшим игроком матча был признан Франко Мастантуоно.

Победа была вырвана в последние минуты

Большая часть матча между «Реалом» и «Алькорконом» прошла без голов. Мадридцы пытались взломать оборону соперника, однако счет удалось открыть лишь ближе к концу встречи.

На 81-й минуте Даниэль Янес успешно реализовал пенальти, принеся «Реалу» минимальную победу.

Товарищеский матч

«Реал» — «Алькоркон» — 1:0

Гол: Даниэль Янес, 81 — с пенальти.

Мастантуоно стал лучшим игроком

По информации журналиста Релево Родры, Франко Мастантуоно выделялся своими активными действиями на протяжении всей встречи.

Молодой футболист выглядел ярче своих партнеров по команде в работе с мячом, развитии атак и давлении на защиту соперника. В результате он был признан лучшим игроком матча.

Эта игра Мастантуоно может стать для него важной возможностью завоевать доверие тренеров в ходе предсезонной подготовки.

Кто вышел на поле в составе «Реала»?

В товарищеском матче в составе мадридцев принял участие ряд известных футболистов.

Среди них:

  • Андрей Лунин;

  • Трент Александер-Арнольд;

  • Франко Мастантуоно;

  • Арда Гюлер;

  • Гонсало Гарсия;

  • Эдуардо Камавинга.

Такие матчи позволяют тренерскому штабу оценить физическое состояние, тактическую подготовку игроков и то, в какой форме они находятся перед новым сезоном.

Минимальный счет, но важное испытание

Хотя «Реал» не одержал победу с крупным счетом, эта встреча стала важной частью подготовительного процесса для команды.

В частности, яркая игра Мастантуоно и решающий гол Янеса стали главными положительными моментами матча для мадридцев.

Теперь интересно, насколько много возможностей будет предоставлено молодым футболистам в следующих товарищеских матчах команды.

Как вы думаете, сможет ли Франко Мастантуоно завоевать место в основном составе «Реала» в новом сезоне? Оставляйте свои мысли в комментариях.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

«Реал» предложил 100 миллионов евро за Диоманде«Реал» предложил 100 миллионов евро за ДиомандеСегодня, 10:04Итоговый рейтинг ЧМ-2026: какое место занял Узбекистан?Итоговый рейтинг ЧМ-2026: какое место занял Узбекистан?Сегодня, 09:59Гари Невилл не щадил Аргентину: «В финале они сыграли очень плохо»Гари Невилл не щадил Аргентину: «В финале они сыграли очень плохо»Сегодня, 09:50Рой Кин о Месси: «Он еще не достиг уровня Криштиану Роналду»Рой Кин о Месси: «Он еще не достиг уровня Криштиану Роналду»Сегодня, 09:46Приобретший известность на ЧМ-2026 Возинья близок к тому, чтобы стать легионером...Приобретший известность на ЧМ-2026 Возинья близок к тому, чтобы стать легионером...Сегодня, 09:38«Барселона» начала новый сезон с победы со счетом 4:1«Барселона» начала новый сезон с победы со счетом 4:1Сегодня, 09:33
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость