«Реал» забил победный гол на 81-й минуте: Мастантуоно блистал...
Мадридский «Реал» победил «Алькоркон» со счетом 1:0 в предсезонном товарищеском матче. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый Даниэлем Янесом с пенальти на 81-й минуте.
Хотя в составе мадридцев на поле вышел ряд игроков основного состава, лучшим игроком матча был признан Франко Мастантуоно.
Победа была вырвана в последние минуты
Большая часть матча между «Реалом» и «Алькорконом» прошла без голов. Мадридцы пытались взломать оборону соперника, однако счет удалось открыть лишь ближе к концу встречи.
На 81-й минуте Даниэль Янес успешно реализовал пенальти, принеся «Реалу» минимальную победу.
Товарищеский матч
«Реал» — «Алькоркон» — 1:0
Гол: Даниэль Янес, 81 — с пенальти.
Мастантуоно стал лучшим игроком
По информации журналиста Релево Родры, Франко Мастантуоно выделялся своими активными действиями на протяжении всей встречи.
Молодой футболист выглядел ярче своих партнеров по команде в работе с мячом, развитии атак и давлении на защиту соперника. В результате он был признан лучшим игроком матча.
Эта игра Мастантуоно может стать для него важной возможностью завоевать доверие тренеров в ходе предсезонной подготовки.
Кто вышел на поле в составе «Реала»?
В товарищеском матче в составе мадридцев принял участие ряд известных футболистов.
Среди них:
Андрей Лунин;
Трент Александер-Арнольд;
Франко Мастантуоно;
Арда Гюлер;
Гонсало Гарсия;
Эдуардо Камавинга.
Такие матчи позволяют тренерскому штабу оценить физическое состояние, тактическую подготовку игроков и то, в какой форме они находятся перед новым сезоном.
Минимальный счет, но важное испытание
Хотя «Реал» не одержал победу с крупным счетом, эта встреча стала важной частью подготовительного процесса для команды.
В частности, яркая игра Мастантуоно и решающий гол Янеса стали главными положительными моментами матча для мадридцев.
Теперь интересно, насколько много возможностей будет предоставлено молодым футболистам в следующих товарищеских матчах команды.
Как вы думаете, сможет ли Франко Мастантуоно завоевать место в основном составе «Реала» в новом сезоне? Оставляйте свои мысли в комментариях.
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