Маттеус объяснил, почему Месси «исчез» в финале

Бывший защитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением о том, почему Лионель Месси выглядел гораздо пассивнее обычного в финале ЧМ-2026. Он подчеркнул, что это состояние было связано не столько с физической формой аргентинского футболиста, сколько с грамотно выбранной тактикой сборной Испании.

Маттеус заявил, что в финале Испания выглядела сильнее соперника, а Аргентина не смогла показать игру, достойную чемпионства.

«Месси был лишь тенью самого себя»

В своем комментарии изданию Bild Лотар Маттеус дал резкую оценку действиям Месси в решающем матче.

«Месси в финале был лишь тенью самого себя. Но это, безусловно, связано с игрой сборной Испании», — сказал он.

По мнению бывшего футболиста, испанцы лишили лидера Аргентины зон, удобных для приема мяча. Месси не смог выполнять роль связующего звена в атаках и практически не имел возможности создавать решающие моменты у ворот.

Как Испания выключила Месси из игры?

Отмечается, что в финале футболисты Испании действовали против Месси не через персональную опеку, а посредством командной системы.

В каждом эпизоде, когда капитан Аргентины получал мяч, на него оказывали давление сразу несколько игроков. Испанцы не оставляли свободного пространства между линиями полузащиты и обороны, ограничивая свободу передвижения Месси.

В результате он:

не смог ускорить атаки;

не получал мяч в свободных зонах рядом со штрафной площадью;

не смог отметиться голом или результативной передачей.

По оценке Маттеуса, именно благодаря этому плану Испании удалось нейтрализовать самое опасное оружие Аргентины.

Самый неэффективный матч на мундиале

До финала Месси был главным лидером сборной Аргентины на ЧМ-2026.

По имеющимся данным, до полуфинала он забивал в каждом матче подряд. А в полуфинале против Англии, хотя и не поразил ворота, он отдал две голевые передачи, внеся огромный вклад в победу своей команды.

Только в финале Месси не смог совершить ни одного результативного действия. Это стало его самым пассивным матчем за весь турнир.

«Аргентина не заслуживала победы»

Маттеус также высоко оценил общую игру Испании. По его словам, в финале испанцы превзошли соперника по контролю мяча, прессингу и оборонительной дисциплине.

Бывший защитник подчеркнул, что Аргентина в решающем матче не играла на уровне, достойном чемпионства. Он считает, что Испания добилась победы не благодаря случайному эпизоду, а за счет своего превосходства на протяжении всей встречи.

Финал остался тяжелым воспоминанием для Месси

Аргентина дошла до финала, демонстрируя атакующий и эффективный футбол на протяжении всего турнира. Однако в решающем матче самый важный игрок команды был выключен из игры.

Если в предыдущих встречах Месси влиял на результат голами и передачами, то в финале Испания не оставила ему такой возможности. По мнению Маттеуса, именно это стало одним из главных факторов, определивших судьбу чемпионского титула.