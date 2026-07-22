Маттеус объяснил, почему Месси «исчез» в финале

·102·Спорт
Маттеус объяснил, почему Месси «исчез» в финале

Бывший защитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением о том, почему Лионель Месси выглядел гораздо пассивнее обычного в финале ЧМ-2026. Он подчеркнул, что это состояние было связано не столько с физической формой аргентинского футболиста, сколько с грамотно выбранной тактикой сборной Испании.

Маттеус заявил, что в финале Испания выглядела сильнее соперника, а Аргентина не смогла показать игру, достойную чемпионства.

«Месси был лишь тенью самого себя»

В своем комментарии изданию Bild Лотар Маттеус дал резкую оценку действиям Месси в решающем матче.

«Месси в финале был лишь тенью самого себя. Но это, безусловно, связано с игрой сборной Испании», — сказал он.

По мнению бывшего футболиста, испанцы лишили лидера Аргентины зон, удобных для приема мяча. Месси не смог выполнять роль связующего звена в атаках и практически не имел возможности создавать решающие моменты у ворот.

Как Испания выключила Месси из игры?

Отмечается, что в финале футболисты Испании действовали против Месси не через персональную опеку, а посредством командной системы.

В каждом эпизоде, когда капитан Аргентины получал мяч, на него оказывали давление сразу несколько игроков. Испанцы не оставляли свободного пространства между линиями полузащиты и обороны, ограничивая свободу передвижения Месси.

В результате он:

  • не смог ускорить атаки;

  • не получал мяч в свободных зонах рядом со штрафной площадью;

  • не смог отметиться голом или результативной передачей.

По оценке Маттеуса, именно благодаря этому плану Испании удалось нейтрализовать самое опасное оружие Аргентины.

Самый неэффективный матч на мундиале

До финала Месси был главным лидером сборной Аргентины на ЧМ-2026.

По имеющимся данным, до полуфинала он забивал в каждом матче подряд. А в полуфинале против Англии, хотя и не поразил ворота, он отдал две голевые передачи, внеся огромный вклад в победу своей команды.

Только в финале Месси не смог совершить ни одного результативного действия. Это стало его самым пассивным матчем за весь турнир.

«Аргентина не заслуживала победы»

Маттеус также высоко оценил общую игру Испании. По его словам, в финале испанцы превзошли соперника по контролю мяча, прессингу и оборонительной дисциплине.

Бывший защитник подчеркнул, что Аргентина в решающем матче не играла на уровне, достойном чемпионства. Он считает, что Испания добилась победы не благодаря случайному эпизоду, а за счет своего превосходства на протяжении всей встречи.

Финал остался тяжелым воспоминанием для Месси

Аргентина дошла до финала, демонстрируя атакующий и эффективный футбол на протяжении всего турнира. Однако в решающем матче самый важный игрок команды был выключен из игры.

Если в предыдущих встречах Месси влиял на результат голами и передачами, то в финале Испания не оставила ему такой возможности. По мнению Маттеуса, именно это стало одним из главных факторов, определивших судьбу чемпионского титула.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Ферран Торрес на пороге ухода из Барселоны: звезда сборной Испании может перейти в ПСЖФерран Торрес на пороге ухода из Барселоны: звезда сборной Испании может перейти в ПСЖСегодня, 23:00Андерсон обошел всех: Футболисты, прибавившие в цене больше всех...Андерсон обошел всех: Футболисты, прибавившие в цене больше всех...Сегодня, 22:464 гола от АГМК, камбэк «Андижана»: итоги 13-го тура...4 гола от АГМК, камбэк «Андижана»: итоги 13-го тура...Сегодня, 22:395 ключевых задач в летних планах Реал Мадрида: Винисиус Жуниор и новые трансферы5 ключевых задач в летних планах Реал Мадрида: Винисиус Жуниор и новые трансферыСегодня, 21:39Ферран Торрес: от героя чемпионата мира до загадки для БарселоныФерран Торрес: от героя чемпионата мира до загадки для БарселоныСегодня, 21:38Аль-Хиляль готовит трансферную бомбу: Крисенсио Саммервилл направляется в Саудовскую АравиюАль-Хиляль готовит трансферную бомбу: Крисенсио Саммервилл направляется в Саудовскую АравиюСегодня, 21:14
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»