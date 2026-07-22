Джефф Безос может стать акционером Ливерпуля: один из богатейших людей мира ведет переговоры

·41·Спорт
Джефф Безос может стать акционером Ливерпуля: один из богатейших людей мира ведет переговоры

Один из самых титулованных клубов Английской Премьер-лиги, «Ливерпуль», находится на пороге масштабных финансовых перемен. Ожидается, что основатель Amazon и один из богатейших людей мира Джефф Безос присоединится к консорциуму по покупке акций мерсисайдского клуба. Если эта сделка состоится, финансовая мощь клуба, несомненно, выйдет на новый уровень. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации, опубликованной Sky Sports, переговоры с Джеффом Безосом ведет группа инвесторов во главе с бывшим совладельцем «Куинз Парк Рейнджерс» Амитом Бхатией. Безос, состояние которого журнал Форбес оценивает в 257 миллиардов долларов, в настоящее время является четвертым самым богатым человеком в мире. Его приход в футбольный мир может стать историческим событием не только для «Ливерпуля», но и для всего английского футбола.

Детали инвестиций и роль Амита Бхатии

Инициатор проекта Амит Бхатия является зятем известного стального магната Лакшми Миттала. Недавно он продал свои доли в «Куинз Парк Рейнджерс» и решил сосредоточить все свое внимание на представителе высшего дивизиона — «Ливерпуле». Группа во главе с Бхатией уже наняла консультантов по стратегическому партнерству с Фенвай Спортс Груп (ФСГ).

Компания ФСГ во главе с владельцем клуба Джоном У. Генри уже давно заявляет о готовности привлекать внешние инвестиции. Эти средства необходимы для погашения банковских долгов клуба и развития инфраструктуры. В частности, такие проекты, как расширение стадиона «Энфилд» и модернизация тренировочного центра АКсА, реализуются именно за счет подобных инвестиций.

Рыночная стоимость и будущее клуба

По оценкам Финанкиал Тимес, в рамках данной сделки общая стоимость «Ливерпуля» может превысить 6 миллиардов долларов (около 4,5 миллиарда фунтов стерлингов). Эти цифры еще раз доказывают, насколько высок авторитет клуба на мировом футбольном рынке. Хотя окончательного согласия Джеффа Безоса на это предложение пока не получено, переговоры идут полным ходом.

По мнению экспертов, вхождение основателя Amazon в состав акционеров позволит «Ливерпулю» на равных конкурировать с такими финансово обеспеченными командами, как «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». В настоящее время команда борется за высокие места в Английской Премьер-лиге, и новые инвесторы могут сыграть важную роль в усилении состава.

Согласно сообщению Goal.com, ожидается, что сделка будет похожа на соглашение, заключенное с Дйнастй Экуитй в 2023 году. Тогда ФСГ продала небольшую часть клуба за 164 миллиона фунтов стерлингов. Однако нынешняя сделка кардинально отличается от предыдущих по своему масштабу и авторитету участников.

ЛиверпульДжефф БезосАнглийская Премьер-лигаИнвестицииФутбольные новости
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Ферран Торрес на пороге ухода из Барселоны: звезда сборной Испании может перейти в ПСЖФерран Торрес на пороге ухода из Барселоны: звезда сборной Испании может перейти в ПСЖСегодня, 23:00Андерсон обошел всех: Футболисты, прибавившие в цене больше всех...Андерсон обошел всех: Футболисты, прибавившие в цене больше всех...Сегодня, 22:464 гола от АГМК, камбэк «Андижана»: итоги 13-го тура...4 гола от АГМК, камбэк «Андижана»: итоги 13-го тура...Сегодня, 22:395 ключевых задач в летних планах Реал Мадрида: Винисиус Жуниор и новые трансферы5 ключевых задач в летних планах Реал Мадрида: Винисиус Жуниор и новые трансферыСегодня, 21:39Ферран Торрес: от героя чемпионата мира до загадки для БарселоныФерран Торрес: от героя чемпионата мира до загадки для БарселоныСегодня, 21:38Аль-Хиляль готовит трансферную бомбу: Крисенсио Саммервилл направляется в Саудовскую АравиюАль-Хиляль готовит трансферную бомбу: Крисенсио Саммервилл направляется в Саудовскую АравиюСегодня, 21:14
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»