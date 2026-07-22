Джефф Безос может стать акционером Ливерпуля: один из богатейших людей мира ведет переговоры

Один из самых титулованных клубов Английской Премьер-лиги, «Ливерпуль», находится на пороге масштабных финансовых перемен. Ожидается, что основатель Amazon и один из богатейших людей мира Джефф Безос присоединится к консорциуму по покупке акций мерсисайдского клуба. Если эта сделка состоится, финансовая мощь клуба, несомненно, выйдет на новый уровень. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации, опубликованной Sky Sports, переговоры с Джеффом Безосом ведет группа инвесторов во главе с бывшим совладельцем «Куинз Парк Рейнджерс» Амитом Бхатией. Безос, состояние которого журнал Форбес оценивает в 257 миллиардов долларов, в настоящее время является четвертым самым богатым человеком в мире. Его приход в футбольный мир может стать историческим событием не только для «Ливерпуля», но и для всего английского футбола.

Детали инвестиций и роль Амита Бхатии

Инициатор проекта Амит Бхатия является зятем известного стального магната Лакшми Миттала. Недавно он продал свои доли в «Куинз Парк Рейнджерс» и решил сосредоточить все свое внимание на представителе высшего дивизиона — «Ливерпуле». Группа во главе с Бхатией уже наняла консультантов по стратегическому партнерству с Фенвай Спортс Груп (ФСГ).

Компания ФСГ во главе с владельцем клуба Джоном У. Генри уже давно заявляет о готовности привлекать внешние инвестиции. Эти средства необходимы для погашения банковских долгов клуба и развития инфраструктуры. В частности, такие проекты, как расширение стадиона «Энфилд» и модернизация тренировочного центра АКсА, реализуются именно за счет подобных инвестиций.

Рыночная стоимость и будущее клуба

По оценкам Финанкиал Тимес, в рамках данной сделки общая стоимость «Ливерпуля» может превысить 6 миллиардов долларов (около 4,5 миллиарда фунтов стерлингов). Эти цифры еще раз доказывают, насколько высок авторитет клуба на мировом футбольном рынке. Хотя окончательного согласия Джеффа Безоса на это предложение пока не получено, переговоры идут полным ходом.

По мнению экспертов, вхождение основателя Amazon в состав акционеров позволит «Ливерпулю» на равных конкурировать с такими финансово обеспеченными командами, как «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». В настоящее время команда борется за высокие места в Английской Премьер-лиге, и новые инвесторы могут сыграть важную роль в усилении состава.

Согласно сообщению Goal.com, ожидается, что сделка будет похожа на соглашение, заключенное с Дйнастй Экуитй в 2023 году. Тогда ФСГ продала небольшую часть клуба за 164 миллиона фунтов стерлингов. Однако нынешняя сделка кардинально отличается от предыдущих по своему масштабу и авторитету участников.