В Узбекистане ожидается, что средний размер пенсии превысит 2 миллиона сумов

В Узбекистане в ближайшие годы средний размер пенсии будет постепенно увеличиваться и к 2029 году может превысить отметку в 2 миллиона сумов. Об этом говорится в документе «Фискальная стратегия на 2027–2029 годы», разработанном Министерством экономики и финансов.

Согласно прогнозам, приведенным в документе, размер пенсии, составляющий в настоящее время в среднем 1,7 миллиона сумов, в 2027 году достигнет 1,8 миллиона сумов, в 2028 году — 1,9 миллиона сумов, а к 2029 году — 2,1 миллиона сумов.

При этом прогнозируется и ежегодный рост числа пенсионеров. В частности, ожидается, что показатель, составляющий 4 миллиона 427 тысяч человек в 2026 году, вырастет до 4 миллионов 592 тысяч в 2027 году, 4 миллионов 760 тысяч в 2028 году и почти 4 миллионов 940 тысяч в 2029 году.

По расчетам специалистов, это приведет к значительному увеличению расходов Пенсионного фонда. В частности, расходы фонда в 2027 году могут составить 95,7 триллиона сумов, что на 11 процентов больше, чем в 2026 году. В 2028 году этот показатель прогнозируется на уровне 106,9 триллиона сумов, а в 2029 году — 119,4 триллиона сумов.

Ожидается и рост доходов фонда. Согласно прогнозам, поступления составят 73,8 триллиона сумов в 2027 году, 83,3 триллиона сумов в 2028 году и 96,1 триллиона сумов в 2029 году. Основная часть доходов будет сформирована за счет социального налога.

Однако, поскольку расходы фонда остаются выше доходов, планируется поэтапное увеличение трансфертов из государственного бюджета. В частности, на эти цели предусмотрено выделение 23 триллионов сумов в 2027 году, 25 триллионов сумов в 2028 году и 27 триллионов сумов в 2029 году.

В Фискальной стратегии подчеркивается, что постоянный рост расходов в пенсионной системе и ограниченность доходной базы увеличивают нагрузку на государственный бюджет. В связи с этим, для дальнейшего совершенствования системы предлагается сократить неформальную занятость, поэтапно отменить льготы по социальному налогу, шире вовлекать самозанятых лиц в пенсионную систему, а также усилить взаимосвязь между уплаченным социальным налогом и размером назначаемой пенсии.

По расчетам, если данные изменения будут реализованы, размер пенсии граждан, выходящих на пенсию по новому порядку, может увеличиться в среднем на 8 процентов по сравнению с текущим уровнем.