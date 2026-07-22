SpaceX представила терминалы Starlink В5 нового поколения: еще компактнее и экономичнее

Компания SpaceX под руководством Илона Маска начала поставки пользовательских терминалов Starlink В5 нового поколения, предназначенных для системы спутникового интернета. Это устройство кардинально отличается от предыдущих поколений не только дизайном, но и техническими возможностями. Основная цель нового терминала — обеспечить удобство для пользователей и снизить энергопотребление. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, инсайдер Сойер Мерритт опубликовал первые фотографии нового устройства и поделился его техническими характеристиками. По сравнению с моделью Starlink В4, новая антенна стала значительно меньше. В частности, общая площадь устройства сократилась на 48 процентов, а его вес уменьшился на 62 процента, составив всего 1,1 килограмма. Это значительно упрощает процесс транспортировки и установки устройства.

Энергоэффективность и долговечность

Одним из главных достижений терминала Starlink В5 является его энергоэффективность. Если терминалы предыдущего поколения потребляли в среднем 75–100 В, то в новой модели этот показатель снижен до 35–50 В. Повышение энергоэффективности на 50 процентов является очень важным нововведением, особенно для клиентов, использующих автономные источники энергии, такие как солнечные панели или аккумуляторы.

Несмотря на малый размер и легкий вес, прочность устройства была повышена. Новая антенна способна выдерживать сильные ветры со скоростью до 265 километров в час. Эта особенность расширяет возможности использования системы Starlink в экстремальных погодных условиях, а также в открытом море или высокогорных районах.

Высокая скорость и интеграция с Кйберкаб

Что касается технических возможностей, Starlink В5 сохранил свою высокую производительность. Сообщается, что скорость загрузки данных может превышать 375 Mbps. Это гарантирует пользователям стабильный и быстрый интернет даже в самых отдаленных районах. То, что компактность не повлияла на эффективность, оценивается как большое достижение в области инженерии.

Интересно, что эта новая технология предназначена не только для домашних пользователей. Ранее представители Tesla и Starlink сообщали, что комплект спутникового интернета Starlink В5 был напрямую интегрирован в новые роботакси Кйберкаб. Это обеспечивает постоянную связь для автономных транспортных средств.

Развитие таких систем, как Starlink, имеет большое значение для Узбекистана, особенно для отдаленных сел и горных районов, куда еще не дошла интернет-инфраструктура. Экономичность и компактность терминалов нового поколения повышают эффективность их использования в мобильном режиме, например, во время туристических поездок или экспедиций. В настоящее время новые терминалы начали поступать к первым клиентам.