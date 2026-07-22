Ученые вычислили максимальный предел человеческой жизни

·128·Мир
Ученые вычислили максимальный предел человеческой жизни

Даже если устранить основные причины старения, человек не сможет прожить тысячи лет. Согласно новому исследованию ученых из Сколковского института науки и технологий, главным препятствием для этого являются органы, клетки которых практически не обновляются, прежде всего — головной мозг и сердце.

Для оценки максимальной теоретической продолжительности жизни человека исследователи проанализировали соматические мутации — изменения, которые накапливаются в клетках в процессе копирования ДНК после рождения. Расчеты были выполнены с помощью модели, основанной на показателях смертности среди здорового населения Швейцарии в возрасте 30 лет.

Согласно результатам, если бы факторы, связанные со старением, отсутствовали вовсе, средняя продолжительность жизни человека могла бы составлять 1 759 лет, а максимальная — превышать 29 тысяч лет. Однако при учете соматических мутаций этот показатель резко снижается.

Ученые установили, что соматические мутации сильнее всего влияют на нейроны головного мозга и клетки сердечной мышцы, которые не восстанавливаются. По этой причине, даже если устранить другие причины старения, теоретическая средняя продолжительность жизни человека может составлять около 156 лет, а максимальная — около 470 лет.

Авторы исследования подчеркивают, что на практике люди не доживают и до этого возраста. Это связано с тем, что старение происходит под воздействием не только соматических мутаций, но и целого ряда биологических механизмов, таких как нарушение баланса белков, сбои в работе митохондрий и эпигенетические изменения.

По расчетам ученых, даже если в будущем удастся устранить основные причины старения, реальная средняя продолжительность жизни человека может составить около 146–194 лет. По их мнению, для дальнейшего продления жизни прежде всего необходимо развивать технологии восстановления нервной ткани и головного мозга.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Звезда шоу «Хартз унд херзлич» Норберт скончался в возрасте 63 летЗвезда шоу «Хартз унд херзлич» Норберт скончался в возрасте 63 летСегодня, 23:03Стало известно, что война с Ираном обошлась США в 37,5 млрд долларовСтало известно, что война с Ираном обошлась США в 37,5 млрд долларовСегодня, 21:41Впервые выбрано самое красивое слово в миреВпервые выбрано самое красивое слово в миреСегодня, 20:12Лукашенко: «Узбекистанцы, желающие получать больше дохода, могут работать в России»Лукашенко: «Узбекистанцы, желающие получать больше дохода, могут работать в России»Сегодня, 19:24В Украине сменился главнокомандующий: новые заявления с фронтаВ Украине сменился главнокомандующий: новые заявления с фронтаСегодня, 16:58Двое спасавшихся от пожара людей были вынуждены ждать помощи снаружи зданияДвое спасавшихся от пожара людей были вынуждены ждать помощи снаружи зданияСегодня, 16:39
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью
Две сестры обнаружили самих себя на фотографии в арендованном доме
Две сестры обнаружили самих себя на фотографии в арендованном доме