Ученые вычислили максимальный предел человеческой жизни

Даже если устранить основные причины старения, человек не сможет прожить тысячи лет. Согласно новому исследованию ученых из Сколковского института науки и технологий, главным препятствием для этого являются органы, клетки которых практически не обновляются, прежде всего — головной мозг и сердце.

Для оценки максимальной теоретической продолжительности жизни человека исследователи проанализировали соматические мутации — изменения, которые накапливаются в клетках в процессе копирования ДНК после рождения. Расчеты были выполнены с помощью модели, основанной на показателях смертности среди здорового населения Швейцарии в возрасте 30 лет.

Согласно результатам, если бы факторы, связанные со старением, отсутствовали вовсе, средняя продолжительность жизни человека могла бы составлять 1 759 лет, а максимальная — превышать 29 тысяч лет. Однако при учете соматических мутаций этот показатель резко снижается.

Ученые установили, что соматические мутации сильнее всего влияют на нейроны головного мозга и клетки сердечной мышцы, которые не восстанавливаются. По этой причине, даже если устранить другие причины старения, теоретическая средняя продолжительность жизни человека может составлять около 156 лет, а максимальная — около 470 лет.

Авторы исследования подчеркивают, что на практике люди не доживают и до этого возраста. Это связано с тем, что старение происходит под воздействием не только соматических мутаций, но и целого ряда биологических механизмов, таких как нарушение баланса белков, сбои в работе митохондрий и эпигенетические изменения.

По расчетам ученых, даже если в будущем удастся устранить основные причины старения, реальная средняя продолжительность жизни человека может составить около 146–194 лет. По их мнению, для дальнейшего продления жизни прежде всего необходимо развивать технологии восстановления нервной ткани и головного мозга.