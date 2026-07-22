Трансфер за 117 млн фунтов: почему Роджерс выбрал «Челси»?

Новый полузащитник «Челси» Морган Роджерс поделился своими первыми впечатлениями после перехода в лондонский клуб из «Астон Виллы». Английский футболист признался, что с детства с восхищением следил за «Челси», и отметил, что новый проект клуба сыграл ключевую роль в принятии им решения.

По данным СМИ, лондонцы могут заплатить за 23-летнего игрока 117 миллионов фунтов стерлингов — около 137 миллионов евро.

Считаю «Челси» величайшим клубом Лондона

В своем комментарии для официального сайта новой команды Роджерс не скрывал своего восторга от трансфера.

«Я очень взволнован. Для меня «Челси» — величайший клуб Лондона, и я с детства восхищался им», — сказал футболист.

По его словам, присоединение к «Челси» имеет для него огромное значение не только со спортивной точки зрения, но и как исполнение личной мечты.

Новый проект убедил Роджерса

Полузащитник подчеркнул, что его заинтересовали новый тренер клуба, подбор игроков и выбранный руководством вектор развития.

«Я очень доволен этим проектом, новым тренером, текущим составом и направлением, которое выбрал клуб. Именно поэтому я здесь и с нетерпением жду начала работы», — заявил Роджерс.

Из этого заявления можно сделать вывод, что «Челси» четко разъяснил игроку его роль в команде и планы на будущее.

Сообщается, что сумма трансфера достигла 117 миллионов фунтов

Ранее британские СМИ сообщали, что «Челси» приобретет Моргана Роджерса за 117 миллионов фунтов стерлингов.

Если эта сумма будет официально подтверждена, Роджерс станет одним из самых дорогих футболистов в истории клуба. Столь высокая трансферная стоимость возлагает на него серьезное давление и большую ответственность.

На данный момент клуб не раскрыл все финансовые детали сделки. Поэтому сумма в 117 миллионов фунтов остается информацией, распространенной СМИ.

26 результативных действий в прошлом сезоне

Роджерс провел свой последний сезон в «Астон Вилле» на высоком уровне. Он принял участие в 55 матчах во всех турнирах.

В этих играх полузащитник:

забил 14 голов;

отдал 12 голевых передач;

записал на свой счет в общей сложности 26 результативных действий.

Его способность играть в центре и на флангах, продвигаться с мячом вперед и завершать атаки может стать важным преимуществом для «Челси».

Теперь главное испытание начнется на поле

После трансфера, осуществленного за огромные деньги, ожидания от Роджерса будут высокими. От него потребуется сохранить свою эффективность, которую он показывал в «Астон Вилле», и в новой команде.

То, насколько быстро полузащитник адаптируется к тактике «Челси», закрепится в основном составе и сможет проявить свои возможности под большим давлением, определит его карьеру в Лондоне.

Сам Роджерс, по его словам, готов к новому этапу и с нетерпением ждет своего первого матча за клуб.