96-летний фуд-блогер, попавший в Книгу рекордов Гиннесса, удивил всех

·70·Мир
96-летний фуд-блогер, попавший в Книгу рекордов Гиннесса, удивил всех

96-летняя Эйлин Чин, проживающая в США, вошла в Книгу рекордов Гиннесса как старейший фуд-блогер в мире, демонстрирующий кулинарные рецепты. Об этом сообщает издание «Правиламаг».

Последние три года Эйлин Чин в сотрудничестве со своим внуком Лукасом Вонгом регулярно публикует в социальных сетях видеоролики, в которых показан процесс приготовления различных блюд. Вместо того чтобы изобретать новые рецепты, она использует пожелтевшую кулинарную книгу, которую бережно хранила долгие годы, и представляет традиционные блюда из нее современной аудитории.

В блоге Эйлин Чин, уроженки Ямайки, в основном представлены блюда национальной кухни этой страны. Вместе с тем она делится со зрителями рецептами различных супов, десертов и вкусных блюд, которые можно приготовить в домашних условиях. Ее фирменным стилем стало частое использование в видеороликах характерного для ямайцев выражения «Ми рахтид!» («Боже мой!»).

Пожилая женщина готовит кексы на кухне.

«Передача многолетнего опыта и знаний, накопленных в кулинарной сфере, представителям следующего поколения приносит мне огромную радость», — говорит Эйлин Чин.

Впервые она начала готовить в 5 лет. Позже это увлечение превратилось в семейное занятие, а затем и в бизнес. В 1950-х годах вместе с супругом она открыла пекарню на острове Сент-Мэри на Ямайке, а спустя некоторое время переехала в Майами, США.

Сегодня страницы Эйлин Чин в различных социальных сетях насчитывают в общей сложности более 3 миллионов подписчиков. В марте 2026 года, в возрасте 96 лет и 89 дней, она была официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса как старейший фуд-блогер в мире. Ее деятельность еще раз доказала, что возраст — не помеха, и любимым делом можно добиться успеха в любом возрасте.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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