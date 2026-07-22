Скончался основатель театра «Особняк», известный актер Дмитрий Поднозов
Художественный руководитель и основатель петербургского драматического театра «Особняк», актер Дмитрий Поднозов, известный по ролям в популярных сериалах «Каменская», «Тайны следствия» и «Чернобыль», скончался 20 июля в возрасте 64 лет.
Zamin.uz приводит подробности кончины артиста, информацию о его борьбе с тяжелым заболеванием и творческом пути.
Тяжелая болезнь и последние дни
Как сообщается на официальной странице театра в социальной сети «ВКонтакте», последние полгода актер боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.
Диагноз: В декабре 2025 года у Поднозова был диагностирован рак легких с метастазами в головной мозг.
Акция помощи: Супруга актера Алиса Олейник и его коллеги (в том числе актер Сергей Жигунов) организовали срочный сбор средств на его лечение.
Последние дни: В июне 2026 года состояние актера ухудшилось, он был госпитализирован в реанимацию, а затем выписан из больницы для продолжения лечения на дому.
Из искреннего сообщения коллектива театра:
«Вчера не стало нашего друга, учителя, коллеги и члена нашей семьи Дмитрия Поднозова. Он был не просто великим артистом, но и большим человеком, к которому всегда можно было обратиться за помощью и на которого можно было опереться. Он вел театр и всех нас до самого конца».
Прощание и гражданская панихида пройдут в театре «Особняк», основателем которого был покойный.
Творческий путь в театре и кино
Дмитрий Поднозов родился 17 декабря 1961 года в Ленинграде. Окончив Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (мастерская народного артиста СССР Рубена Агамирзяна), он работал в драматических театрах Советска и Пскова.
В 1989 году он основал в Ленинграде свой независимый проект — драматический театр «Особняк» — и оставался его художественным руководителем до конца жизни.
Дебют в кино: В 1987 году в фильме «Среда обитания».
Известные сериалы: «Каменская», «Тайны следствия», «Ледокол», «Чернобыль».
Полнометражные фильмы: «Пророк. История Александра Пушкина», «Капитан Волконогов бежал» и «Сердце мира», ставший обладателем главного приза фестиваля «Кинотавр».
Дмитрий Поднозов: Основные данные
Показатель / Факт
Подробности
Дата и место рождения
17 декабря 1961 г., Ленинград
Дата смерти
20 июля 2026 г. (64 года)
Причина болезни
Рак легких с метастазами в мозг
Основной проект
Основатель драматического театра «Особняк» (1989 г.)
Известные сериалы
«Каменская», «Тайны следствия», «Чернобыль»
Фильмы с наградами
«Сердце мира», «Капитан Волконогов бежал»
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