Скончался основатель театра «Особняк», известный актер Дмитрий Поднозов

·51·Культура
Скончался основатель театра «Особняк», известный актер Дмитрий Поднозов

Художественный руководитель и основатель петербургского драматического театра «Особняк», актер Дмитрий Поднозов, известный по ролям в популярных сериалах «Каменская», «Тайны следствия» и «Чернобыль», скончался 20 июля в возрасте 64 лет.

Zamin.uz приводит подробности кончины артиста, информацию о его борьбе с тяжелым заболеванием и творческом пути.

Тяжелая болезнь и последние дни

Как сообщается на официальной странице театра в социальной сети «ВКонтакте», последние полгода актер боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.

  • Диагноз: В декабре 2025 года у Поднозова был диагностирован рак легких с метастазами в головной мозг.

  • Акция помощи: Супруга актера Алиса Олейник и его коллеги (в том числе актер Сергей Жигунов) организовали срочный сбор средств на его лечение.

  • Последние дни: В июне 2026 года состояние актера ухудшилось, он был госпитализирован в реанимацию, а затем выписан из больницы для продолжения лечения на дому.

Из искреннего сообщения коллектива театра:

«Вчера не стало нашего друга, учителя, коллеги и члена нашей семьи Дмитрия Поднозова. Он был не просто великим артистом, но и большим человеком, к которому всегда можно было обратиться за помощью и на которого можно было опереться. Он вел театр и всех нас до самого конца».

Прощание и гражданская панихида пройдут в театре «Особняк», основателем которого был покойный.

Творческий путь в театре и кино

Дмитрий Поднозов родился 17 декабря 1961 года в Ленинграде. Окончив Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (мастерская народного артиста СССР Рубена Агамирзяна), он работал в драматических театрах Советска и Пскова.

В 1989 году он основал в Ленинграде свой независимый проект — драматический театр «Особняк» — и оставался его художественным руководителем до конца жизни.

  • Дебют в кино: В 1987 году в фильме «Среда обитания».

  • Известные сериалы: «Каменская», «Тайны следствия», «Ледокол», «Чернобыль».

  • Полнометражные фильмы: «Пророк. История Александра Пушкина», «Капитан Волконогов бежал» и «Сердце мира», ставший обладателем главного приза фестиваля «Кинотавр».

Дмитрий Поднозов: Основные данные

Показатель / Факт

Подробности

Дата и место рождения

17 декабря 1961 г., Ленинград

Дата смерти

20 июля 2026 г. (64 года)

Причина болезни

Рак легких с метастазами в мозг

Основной проект

Основатель драматического театра «Особняк» (1989 г.)

Известные сериалы

«Каменская», «Тайны следствия», «Чернобыль»

Фильмы с наградами

«Сердце мира», «Капитан Волконогов бежал»

Дмитрий ПоднозовСанкт-ПетербургОсобнякВКонтактеСергей Жигунов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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