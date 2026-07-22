Скончался основатель театра «Особняк», известный актер Дмитрий Поднозов

Художественный руководитель и основатель петербургского драматического театра «Особняк», актер Дмитрий Поднозов, известный по ролям в популярных сериалах «Каменская», «Тайны следствия» и «Чернобыль», скончался 20 июля в возрасте 64 лет.

Zamin.uz приводит подробности кончины артиста, информацию о его борьбе с тяжелым заболеванием и творческом пути.

Тяжелая болезнь и последние дни

Как сообщается на официальной странице театра в социальной сети «ВКонтакте», последние полгода актер боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.

Диагноз: В декабре 2025 года у Поднозова был диагностирован рак легких с метастазами в головной мозг.

Акция помощи: Супруга актера Алиса Олейник и его коллеги (в том числе актер Сергей Жигунов) организовали срочный сбор средств на его лечение.

Последние дни: В июне 2026 года состояние актера ухудшилось, он был госпитализирован в реанимацию, а затем выписан из больницы для продолжения лечения на дому.

Из искреннего сообщения коллектива театра: «Вчера не стало нашего друга, учителя, коллеги и члена нашей семьи Дмитрия Поднозова. Он был не просто великим артистом, но и большим человеком, к которому всегда можно было обратиться за помощью и на которого можно было опереться. Он вел театр и всех нас до самого конца».

Прощание и гражданская панихида пройдут в театре «Особняк», основателем которого был покойный.

Творческий путь в театре и кино

Дмитрий Поднозов родился 17 декабря 1961 года в Ленинграде. Окончив Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (мастерская народного артиста СССР Рубена Агамирзяна), он работал в драматических театрах Советска и Пскова.

В 1989 году он основал в Ленинграде свой независимый проект — драматический театр «Особняк» — и оставался его художественным руководителем до конца жизни.

Дебют в кино: В 1987 году в фильме «Среда обитания».

Известные сериалы: «Каменская», «Тайны следствия», «Ледокол», «Чернобыль».

Полнометражные фильмы: «Пророк. История Александра Пушкина», «Капитан Волконогов бежал» и «Сердце мира», ставший обладателем главного приза фестиваля «Кинотавр».

Дмитрий Поднозов: Основные данные