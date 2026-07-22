Атаки на склады Wildberries: до какой суммы могут дойти убытки в рублях?

·61·Мир
Атаки на склады Wildberries: до какой суммы могут дойти убытки в рублях?

В результате атак, совершенных Вооруженными силами Украины на логистические центры Wildberries в российских городах Краснодар и Невинномысск, убытки продавцов могут составить 100–120 миллиардов рублей.

Zamin.уз со ссылкой на издание Форбес представляет подробности произошедшего, масштаб нанесенного ущерба и реакцию сторон.

Ущерб в 120 миллиардов рублей и логистический кризис

Ведущий аналитик исследовательского агентства Дата Инсигхт Сергей Семко отмечает, что цифра в 100–120 миллиардов рублей включает только оценку товарных запасов продавцов на складах. Сюда не входят убытки, связанные с повреждением зданий, сортировочных линий, ИТ-инфраструктуры и сбоями в логистике.

Для сравнения: ранее при пожаре на складе в Шушарах сгорели товарные остатки на сумму почти 35 миллиардов рублей на площади 112 тысяч квадратных метров.

  • Доля инфраструктуры: Общая площадь складов в Краснодаре и Невинномысске составляет 270 000 квадратных метров. Это около 5 процентов всей складской инфраструктуры Wildberries.

  • Зона влияния: Эти объекты обеспечивали поставки продукции в Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую область, республики Северного Кавказа, а также в Крым.

  • Основной риск: Центры в Волгограде, Воронеже, Адыгее, Пятигорске и других районах могут принять часть потока, но быстро заменить эти два крупных объекта невозможно. Это приведет к увеличению сроков доставки грузов и резкому росту логистических расходов.

Подробности атаки и пострадавшие

Основательница Wildberries Татьяна Ким (23-е место в рейтинге Форбес 2026, состояние 8,1 млрд долларов) сообщила, что атака на склады была совершена в ночь на 22 июля и в настоящее время работа объектов приостановлена.

  • Краснодарский край: По сообщению губернатора Вениамина Кондратьева, на складе в Краснодаре пострадали 10 человек. В Армавире в результате падения обломков дрона погиб 1 сотрудник и возник пожар на нефтебазе.

  • Ставропольский край: Губернатор Владимир Владимиров сообщил, что при атаке на склад в Невинномысске получили ранения 5 человек.

Реакция сторон

Позиция Украины:

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил эти атаки. Он утверждает, что склады Wildberries якобы «использовались для снабжения российской армии комплектующими для дронов, навигационным оборудованием и снаряжением».

Позиция России:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эти заявления, подчеркнув, что склады Wildberries не используются для военных нужд и что Украина продолжает атаковать мирное население и гражданские объекты.

Хроника атак на склады Wildberries в июле

Дата

Атакованный регион

Потери и пострадавшие

Финансовый ущерб и стоимость восстановления

18 июля

Тамбовская область (Котовск)

7 человек погибли, 25 человек ранены

Восстановление складов ~30 млрд рублей, товарный ущерб 150–170 млрд рублей

18 июля

Московская область (Электросталь)

Более 50 человек получили ранения

22 июля

Краснодар и Невинномысск

15 человек получили ранения, 1 человек погиб (в Армавире)

Товарные потери продавцов ~100–120 млрд рублей

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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