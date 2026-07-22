Атаки на склады Wildberries: до какой суммы могут дойти убытки в рублях?
В результате атак, совершенных Вооруженными силами Украины на логистические центры Wildberries в российских городах Краснодар и Невинномысск, убытки продавцов могут составить 100–120 миллиардов рублей.
Zamin.уз со ссылкой на издание Форбес представляет подробности произошедшего, масштаб нанесенного ущерба и реакцию сторон.
Ущерб в 120 миллиардов рублей и логистический кризис
Ведущий аналитик исследовательского агентства Дата Инсигхт Сергей Семко отмечает, что цифра в 100–120 миллиардов рублей включает только оценку товарных запасов продавцов на складах. Сюда не входят убытки, связанные с повреждением зданий, сортировочных линий, ИТ-инфраструктуры и сбоями в логистике.
Для сравнения: ранее при пожаре на складе в Шушарах сгорели товарные остатки на сумму почти 35 миллиардов рублей на площади 112 тысяч квадратных метров.
Доля инфраструктуры: Общая площадь складов в Краснодаре и Невинномысске составляет 270 000 квадратных метров. Это около 5 процентов всей складской инфраструктуры Wildberries.
Зона влияния: Эти объекты обеспечивали поставки продукции в Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую область, республики Северного Кавказа, а также в Крым.
Основной риск: Центры в Волгограде, Воронеже, Адыгее, Пятигорске и других районах могут принять часть потока, но быстро заменить эти два крупных объекта невозможно. Это приведет к увеличению сроков доставки грузов и резкому росту логистических расходов.
Подробности атаки и пострадавшие
Основательница Wildberries Татьяна Ким (23-е место в рейтинге Форбес 2026, состояние 8,1 млрд долларов) сообщила, что атака на склады была совершена в ночь на 22 июля и в настоящее время работа объектов приостановлена.
Краснодарский край: По сообщению губернатора Вениамина Кондратьева, на складе в Краснодаре пострадали 10 человек. В Армавире в результате падения обломков дрона погиб 1 сотрудник и возник пожар на нефтебазе.
Ставропольский край: Губернатор Владимир Владимиров сообщил, что при атаке на склад в Невинномысске получили ранения 5 человек.
Реакция сторон
Позиция Украины:
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил эти атаки. Он утверждает, что склады Wildberries якобы «использовались для снабжения российской армии комплектующими для дронов, навигационным оборудованием и снаряжением».
Позиция России:
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эти заявления, подчеркнув, что склады Wildberries не используются для военных нужд и что Украина продолжает атаковать мирное население и гражданские объекты.
Хроника атак на склады Wildberries в июле
Дата
Атакованный регион
Потери и пострадавшие
Финансовый ущерб и стоимость восстановления
18 июля
Тамбовская область (Котовск)
7 человек погибли, 25 человек ранены
Восстановление складов ~30 млрд рублей, товарный ущерб 150–170 млрд рублей
18 июля
Московская область (Электросталь)
Более 50 человек получили ранения
22 июля
Краснодар и Невинномысск
15 человек получили ранения, 1 человек погиб (в Армавире)
Товарные потери продавцов ~100–120 млрд рублей
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