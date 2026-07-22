В США частоты Wi-Fi и Bluetooth могут сделать бесплатными для спутников

Федеральная комиссия по связи США (ФКК) 6 августа текущего года рассмотрит новую инициативу, которая может произвести революцию в мире технологий. Согласно проекту, частоты, предназначенные для нелицензируемых устройств, таких как Wi-Fi, Bluetooth и умные датчики, могут быть открыты для прямого обмена данными со спутниками. Это решение радикально расширит возможности обычной бытовой электроники для связи с космосом. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

В настоящее время планируется бесплатно предоставить для спутниковой связи спектр более 225 MHz в диапазоне «Парт 15», где работают устройства Wi-Fi и Bluetooth. По данным иксбт.ком, если это изменение будет реализовано, существующие устройства пользователей смогут получить функцию спутниковой связи без каких-либо дополнительных лицензий, просто обновив программное обеспечение. Это станет важным шагом в расширении глобального покрытия связи.

Новые возможности и развитие ИоТ

По мнению экспертов ФКК, это решение ускорит развитие спутниковых сервисов нового поколения. В частности, такие компании, как Хаббл Нетворк и Спире, смогут использовать широко распространенные частоты, не тратя время и средства на специальные разрешения. Также появится возможность использования обычных Wi-Fi устройств на коммерческих орбитальных станциях, таких как Хавен-1 компании Васт.

Новые правила также откроют новые горизонты для сетей спутникового ИоТ (интернета вещей). Ожидается, что эта технология произведет революционные изменения в следующих областях:

Дистанционный мониторинг окружающей среды;

Внедрение систем точного земледелия (смарт фарминг);

Отслеживание международных грузоперевозок и логистики в режиме реального времени;

Обеспечение бесперебойной связи в чрезвычайных ситуациях.

Возражения рыночных гигантов и технические риски

Однако эта инициатива нравится не всем. Компании, инвестировавшие миллиарды долларов в технологию Директ-то-Девике (Д2Д), такие как SpaceX, АСТ СпакеМобиле и Amazon, могут выступить против появления бесплатной альтернативы. Естественно, что предоставление бесплатного доступа другим в то время, как они платят огромные суммы за лицензированный спектр, повлияет на конкурентную среду.

Также обеспокоенность выражают радиоастрономы. Увеличение активности в диапазоне 2,4 GHz может негативно повлиять на качество научных наблюдений и навигационных измерений. Тем не менее, ФКК предъявляет жесткие требования к спутниковым операторам: они не должны создавать помехи существующим лицензированным службам и обязаны самостоятельно адаптироваться к любым возможным шумам. Вопрос возврата сигнала со спутника на Землю пока остается открытым, но ожидается, что августовское заседание прояснит многие вопросы.