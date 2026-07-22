Кризис в Ормузском проливе: закупки нефти Индией достигли рекордного уровня
Индия, третий по величине импортер и потребитель нефти в мире, в первом квартале 2026/27 финансового года (апрель-июнь) резко сократила закупки нефти на Ближнем Востоке, сосредоточив основное внимание на рынках России и Латинской Америки. Причиной стали ограничения на грузоперевозки через Ормузский пролив из-за военного конфликта на Ближнем Востоке.
Zamin.уз, опираясь на данные источников, представляет подробности резкого поворота на энергетическом рынке Индии.
Доля российской нефти достигла рекордного уровня
Как сообщают источники, в июне 2026 года импорт российской нефти в Индию достиг рекордных 2,64 миллиона баррелей в сутки. Это на 37,4 процента больше по сравнению с показателем мая.
Объем импорта: В июне на долю России пришлось почти половина общего объема нефти, закупленной Индией.
Квартальный рост: В апреле-июне объемы поставок из стран СНГ, в частности из Российской Федерации, выросли на 8,3 процента, достигнув в среднем 2,26 миллиона баррелей в сутки.
Доля рынка: Если год назад доля российской нефти в импорте Индии составляла 38 процентов, то в текущем квартале этот показатель вырос до 41 процента.
Поставки с Ближнего Востока резко сократились
Военные действия в Ормузском проливе и проблемы, связанные с безопасностью перевозок, ограничили поставки ближневосточной нефти.
Динамика снижения: В первом квартале импорт нефти в Индию из стран Ближнего Востока сократился на 27 процентов, составив 1,55 миллиона баррелей в сутки.
Падение доли: Доля ближневосточных поставщиков на индийском рынке за год сократилась с 41,4 процента до 31 процента.
Направление Саудовской Аравии: В июне Индия закупила у Саудовской Аравии 403 тысячи баррелей нефти в сутки. Основная часть поставок была осуществлена через порт Янбу с целью обхода опасного пролива.
Альтернативные источники: Латинская Америка и Африка
Чтобы восполнить перебои на Ближнем Востоке и покрыть потребности, индийские нефтеперерабатывающие предприятия увеличили закупки более тяжелых сортов нефти из других регионов. В частности, значительно выросли объемы импорта нефти из Бразилии, Венесуэлы и Анголы.
Импорт нефти в Индию (И квартал 2026/27 финансового года)
Регион-поставщик / Страна
Суточный объем (баррелей)
Доля год назад
Текущая доля рынка
Россия и СНГ
2,26 млн (Июнь: 2,64 млн)
38%
41%
Ближний Восток
1,55 млн
41,4%
31%
Саудовская Аравия (Июнь)
403 тысячи (через порт Янбу)
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Латинская Америка и Африка
Бразилия, Венесуэла, Ангола
Выросла
Выросла
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