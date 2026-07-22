Кризис в Ормузском проливе: закупки нефти Индией достигли рекордного уровня

Индия, третий по величине импортер и потребитель нефти в мире, в первом квартале 2026/27 финансового года (апрель-июнь) резко сократила закупки нефти на Ближнем Востоке, сосредоточив основное внимание на рынках России и Латинской Америки. Причиной стали ограничения на грузоперевозки через Ормузский пролив из-за военного конфликта на Ближнем Востоке.

Zamin.уз, опираясь на данные источников, представляет подробности резкого поворота на энергетическом рынке Индии.

Доля российской нефти достигла рекордного уровня

Как сообщают источники, в июне 2026 года импорт российской нефти в Индию достиг рекордных 2,64 миллиона баррелей в сутки. Это на 37,4 процента больше по сравнению с показателем мая.

Объем импорта: В июне на долю России пришлось почти половина общего объема нефти, закупленной Индией.

Квартальный рост: В апреле-июне объемы поставок из стран СНГ, в частности из Российской Федерации, выросли на 8,3 процента, достигнув в среднем 2,26 миллиона баррелей в сутки.

Доля рынка: Если год назад доля российской нефти в импорте Индии составляла 38 процентов, то в текущем квартале этот показатель вырос до 41 процента.

Поставки с Ближнего Востока резко сократились

Военные действия в Ормузском проливе и проблемы, связанные с безопасностью перевозок, ограничили поставки ближневосточной нефти.

Динамика снижения: В первом квартале импорт нефти в Индию из стран Ближнего Востока сократился на 27 процентов , составив 1,55 миллиона баррелей в сутки.

Падение доли: Доля ближневосточных поставщиков на индийском рынке за год сократилась с 41,4 процента до 31 процента .

Направление Саудовской Аравии: В июне Индия закупила у Саудовской Аравии 403 тысячи баррелей нефти в сутки. Основная часть поставок была осуществлена через порт Янбу с целью обхода опасного пролива.

Альтернативные источники: Латинская Америка и Африка

Чтобы восполнить перебои на Ближнем Востоке и покрыть потребности, индийские нефтеперерабатывающие предприятия увеличили закупки более тяжелых сортов нефти из других регионов. В частности, значительно выросли объемы импорта нефти из Бразилии, Венесуэлы и Анголы.

Импорт нефти в Индию (И квартал 2026/27 финансового года)