Росгвардия начала готовиться к мобилизации?

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Росгвардия начала готовиться к мобилизации?

Росгвардия приняла решение обновить правила гражданской обороны, касающиеся защиты и эвакуации своих сотрудников, военнослужащих и членов их семей в период мобилизации, военного положения и в военное время. Проект соответствующего приказа был опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Zamin.уз представляет обзор сути этих изменений, а также контекст, связанный с сообщениями о мобилизации и ситуацией на фронте.

Какие изменения вносятся в документ?

Подготовленные поправки вносятся в приказ от 2018 года, регулирующий организацию гражданской обороны в войсках Росгвардии.

  • Расширение масштабов защиты: Если ранее в документе речь шла о защите от общих угроз, то теперь четко прописана заблаговременная подготовка к защите именно от «опасностей, возникающих в период мобилизации, при введении военного положения и в военное время».

  • Эвакуация военнослужащих: В перечень задач добавлен пункт об эвакуации самих военнослужащих. В предыдущей редакции были указаны только гражданский персонал, рабочие и члены их семей.

  • Соответствие законодательству: Согласно пояснительной записке, данные изменения приводятся в соответствие с требованиями федерального закона «О гражданской обороне», обновленного в 2025 году.

Сообщения и дискуссии о новой волне мобилизации

Американский Институт изучения войны (ИСВ) и ряд западных источников ранее предупреждали, что темпы набора контрактников в России не успевают покрывать потери на фронте. По оценкам западных аналитиков, общее число погибших и раненых на фронте достигло 1,4 миллиона человек.

Отраслевые эксперты и независимые СМИ («Верстка», «Важные истории») приводят следующие примечательные аспекты:

  • Экономические и политические факторы: По данным источников Те Вашингтон Пост, ряд европейских чиновников не исключают, что в случае сохранения высоких потерь на фронте, после выборов в Государственную Думу может быть объявлена новая мобилизация.

  • Слухи и полигоны: В сети и военных Телеграм-каналах распространились сообщения о возможном призыве до 1,2 миллиона человек осенью (к октябрю). Источники утверждают, что Министерство обороны готовит полигоны для приема новых призывников.

  • Деятельность военных комиссариатов: Правозащитники отмечают участившиеся случаи выдачи мобилизационных предписаний гражданам, вызванным для «уточнения данных». Военкоматы формируют базу кандидатов для потенциального призыва.

Собеседники Reuters подчеркивают: российское руководство готовится к дальнейшей эскалации боевых действий в ответ на удары Украины по территории страны.

Краткая справка по обновленным правилам Росгвардии

Показатель / Направление

Прежнее состояние

После новых поправок

Основа документа

Внутренний приказ 2018 года

Адаптировано к закону «О гражданской обороне» 2025 года

Условия защиты

Военные конфликты и чрезвычайные ситуации

Угрозы периода мобилизации, военного положения и военного времени

Субъекты эвакуации

Гражданский персонал и члены семей

Военнослужащие, гражданский персонал и члены семей

Основная цель

Обеспечение общей безопасности

Заблаговременная подготовка к опасностям периода мобилизации

РосгвардияZamin.uzРоссияWashington PostИнститут изучения войны
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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