Почему я хочу разбогатеть?
Этот вопрос очень глубокий и психологически важный. На самом деле вы хотите не «цветные бумажки» или просто цифры на банковском счете, а те чувства и возможности, которые может дать вам богатство.
За стремлением человека к богатству обычно кроется одна (или все сразу) из следующих 5 основных духовных и практических причин:
1. Тотальная свобода (Владение своим временем)
Большинство людей хотят стать богатыми не ради денег, а ради того, чтобы иметь право сказать «НЕТ».
Не работать на нелюбимой работе,
Не общаться с неприятными людьми,
Не продавать всю свою жизнь ради чужих целей.
Деньги — это, прежде всего, инструмент для выкупа своего времени.
2. Безопасность и спокойствие
Финансовые проблемы — один из самых больших источников повседневного стресса.
Если возникают проблемы со здоровьем,
Если нужна недвижимость или машина,
Во время инфляции или экономических кризисов...
Богатство дает вам и вашей семье мощную «подушку безопасности» и душевное спокойствие. Это возможность спать спокойно, не боясь завтрашнего дня.
3. Обеспечение достойной жизни близким
Основная сила, движущая очень многими, — это их семья.
Обеспечить родителям безбедную старость,
Дать детям лучшее образование в мире,
Осуществлять мечты любимых людей.
4. Опыт и безграничные возможности
Мир очень большой и интересный. Богатство открывает перед вами границы:
Путешествовать по всему миру,
Пробовать новые хобби и занятия,
Запускать личные проекты или заниматься благотворительностью, не боясь финансовых рисков.
5. Признание и доказательство собственной значимости
Иногда это связано с внутренними амбициями:
Доказать себе и другим мысль: «Я могу это сделать!»
Получить определенный статус и внимание в обществе.
Истина, которую осознаешь все больше:
Богатство — это не возможность купить много вещей, а искусство жить, будучи менее зависимым от вещей и от других людей.
Какая из этих причин на данный момент кажется вам наиболее близкой и является вашей главной движущей силой? Оставляйте свое мнение в комментариях.
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