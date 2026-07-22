WhatsApp обновился: расширены возможности КарПлай и добавлена независимая регистрация для iPad

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Meta, значительно расширил свои функциональные возможности, предложив пользователям ряд удобств. Платформа сделала важный шаг к тому, чтобы стать не просто мобильным приложением для обмена сообщениями, а полноценной системой связи между различными устройствами. Среди обновлений — усиление интеграции с системами Apple КарПлай и Android Auto, а также долгожданные функции для пользователей iPad. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно данным издания TechCrunch, WhatsApp усовершенствовал процесс работы с автомобильными мультимедийными системами — Apple КарПлай и Android Auto. Если раньше пользователи могли через эти системы только отправлять сообщения или совершать звонки, то теперь они получили возможность прослушивать входящие сообщения, отвечать на них голосом, просматривать историю вызовов и быстро получать доступ к списку избранных контактов. Это значительно упрощает водителям задачу оставаться на связи, не отвлекаясь от дороги.

Независимый аккаунт для iPad и работа с ПДФ

Есть радостная новость и для пользователей планшетов: теперь в приложении WhatsApp появилась возможность регистрации непосредственно через iPad. Если раньше приложение для iPad работало в привязке к основному аккаунту на смартфоне, то теперь пользователи могут создать новую учетную запись прямо на планшете. Для этого по-прежнему требуется номер телефона и код подтверждения, однако после регистрации приложение для iPad работает независимо, без привязки к смартфону.

Процесс работы с документами также был упрощен. Теперь ПДФ-файлы можно открывать непосредственно в приложении WhatsApp, не скачивая их на устройство. Пользователи могут не только просматривать документ, но и вносить небольшие правки, например, выделять текст (хигхлигхт) или оставлять комментарии. Эта функция в настоящее время также доступна в веб-версии и десктопном приложении.

Обмен музыкой и новая система подписки

С целью развития социальных функций WhatsApp также внедрил возможность делиться музыкой в статусах. Пользователи могут напрямую размещать в своих статусах треки, которые они слушают на платформах Apple Мусик или Spotify. По словам представителей компании, это позволяет пользователям выражать свое настроение и делать свои статусы уникальными.

В последние месяцы WhatsApp реализовал ряд стратегических изменений. Среди них:

Внедрены имена пользователей (усернамес), позволяющие делиться профилем без указания номера телефона;

Запущена платная система подписки WhatsApp Plus, включающая персонализацию профиля и расширенные реакции;

Добавлена подробная аналитика по просмотрам статусов (сторй инсигхтс).

Эти обновления являются частью стратегии Meta по превращению платформы WhatsApp в удобную экосистему не только для личной переписки, но и для бизнеса и профессионального общения. Для пользователей из Узбекистана эти функции также предоставляются поэтапно через обновления приложения.