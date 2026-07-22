Битва браузеров: положит ли AI конец доминированию Chrome и Сафари?

·46·Технологии
Битва браузеров: положит ли AI конец доминированию Chrome и Сафари?

На мировом технологическом рынке конкуренция между браузерами вышла на новый уровень. Теперь борьба идет не просто за результаты поиска, а за то, чей AI сможет активнее действовать в интернете от имени пользователя. Хотя Google Chrome и Сафари от Apple по-прежнему лидируют на рынке, к 2026 году ситуация кардинально изменилась. Браузеры нового поколения превращают интернет не просто в окно для просмотра, а в личного помощника, выполняющего сложные задачи. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Сегодня пользователи могут найти достойные альтернативы таким гигантам, как Chrome и Сафари. Среди новых игроков есть как крупные технологические корпорации, так и перспективные стартапы. Они представляют свои продукты не просто как поисковые системы, а как умных агентов, управляющих цифровой жизнью пользователя. Эти браузеры выделяются тем, что ставят во главу угла конфиденциальность, персонализацию и цифровое благополучие пользователя.

Новые помощники на базе AI

В июле 2025 года компания Perplexity представила свой браузер под названием Комет. Этот продукт — не просто поисковик, а помощник в виде чат-бота. Комет выполняет такие задачи, как создание кратких сводок электронной почты, анализ веб-страниц и отправка приглашений на встречи через календарь. В настоящее время услуга предоставляется пользователям тарифа Perplexity Max за 200 долларов в месяц.

Еще один интересный проект — приложение Диа, созданное авторами браузера Арк. Несмотря на внешнее сходство с Google Chrome, оно оснащено мощным инструментом AI. Диа анализирует все сайты, посещаемые пользователем, и помогает быстро находить нужную информацию. Например, он может отвечать на вопросы о товарах или обобщать загруженные файлы. Самое главное, что Диа сейчас доступен для бесплатного скачивания.

Компания Опера также не отстает. Их новый браузер Неон обладает способностью понимать контекст, с его помощью можно совершать покупки, проводить исследования и даже писать программный код. Особенность браузера Неон заключается в том, что он может выполнять некоторые задачи даже в офлайн-режиме. Подписка на этот браузер, предназначенный для систем macOS и Windows, составляет 19,90 долларов в месяц.

Изменения на рынке и стратегии

Компания OpenAI в октябре прошлого года также запустила свой браузер под названием Atlas. Он позволял пользователям искать информацию непосредственно через ChatGPT, не переходя по внешним ссылкам. Однако, по последним данным, компания решила закрыть этот браузер и интегрировать его функции в настольное приложение ChatGPT и расширение для Chrome.

Эта тенденция показывает, что в будущем браузеры перестанут быть просто инструментом для открытия сайтов. Для пользователей из Узбекистана эти изменения также важны, так как с помощью AI преодоление языковых барьеров и получение информации из международных ресурсов становится проще. Ниже приведены основные направления браузеров нового поколения:

  • Агентские функции: выполнение действий вместо пользователя;
  • Конфиденциальность: защита данных от третьих лиц;
  • Благополучие (Миндфулнесс): контроль времени, которое пользователь проводит в интернете;
  • Офлайн-работа: анализ данных даже при отсутствии интернета.
Подводя итог, можно сказать, что, хотя доминирование Google Chrome и Сафари продолжается, рынок открыт для новых инноваций. Пользователи теперь делают выбор, основываясь не только на скорости или дизайне, но и на том, насколько «умным» является браузер.

ТехнологииБраузерИскусственный ИнтеллектGoogle ChromeSafari
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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