Samsung представила революционный смартфон Galaxy Z Фолд 8: самый легкий и компактный флагман

Южнокорейский технологический гигант Samsung официально представил Galaxy Z Фолд 8 — свое самое ожидаемое и инновационное устройство в линейке складных смартфонов. Этот новый флагман кардинально отличается от предыдущих поколений не только техническими характеристиками, но и полностью измененным внешним видом и удобством использования. Сохраняя баланс между компактностью и мощностью, устройство обещает пользователям совершенно новый опыт в выполнении повседневных задач. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Самая примечательная особенность Galaxy Z Фолд 8 — это его пропорции. По данным иксбт.ком, внешний экран имеет соотношение сторон 10:16, что обеспечивает привычный для обычных смартфонов формат, удобный для общения в мессенджерах, просмотра социальных сетей и коротких видео. Основной внутренний дисплей в развернутом состоянии имеет соотношение сторон 4:3. Стоит отметить, что аналогичные пропорции экрана, как ожидается, будут использоваться и в будущей модели iPhone Ultra.

Легкий корпус и прочная технология Флекс Титаниум

Инженеры Samsung уделили особое внимание весу и толщине этой модели. Galaxy Z Фолд 8 стал самым легким устройством в серии — его вес составляет всего 201 г. Толщина корпуса в сложенном виде составляет 9,7 мм, а в разложенном — всего 4,5 мм, что значительно упрощает ношение смартфона в кармане. Такого результата удалось достичь благодаря новой технологии Флекс Титаниум.

Использование титановых элементов в конструкции дисплея позволило сделать корпус еще тоньше, не снижая его прочности. Компания также переработала и оптимизировала механизм складывания (шарнир). В результате процесс открытия и закрытия смартфона стал более плавным и надежным. Это один из важных факторов, обеспечивающих долговечность складных экранов.

Возможности экрана и техническая мощность

Внутренний 7,6-дюймовый дисплей Дйнамик AMOLED 2Кс имеет разрешение ККсГА+ и поддерживает адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Hz. Благодаря технологии Висион Бустер и яркости до 3000 нит изображение остается четким даже под прямыми солнечными лучами. Внешний экран имеет диагональ 5,5 дюйма и также работает с частотой 120 Hz. В центре устройства расположен новейший процессор Snapdragon 8 Элите Ген 5 фор Galaxy.

Конфигурации памяти предлагаются в нескольких вариантах в зависимости от потребностей пользователя: 12/256 GB, 12/512 GB и топовая версия 16 GB/1 TB. Система камер состоит из двух 50-мегапиксельных модулей, обеспечивающих широкоугольную и сверхширокоугольную съемку. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 17 и оболочки One UI 9.

В плане автономности также есть заметные изменения:

аккумулятор емкостью 4800 mAh;

проводная быстрая зарядка мощностью 45 В;

беспроводная зарядка мощностью до 20 В;

функция обратной беспроводной зарядки.

Galaxy Z Фолд 8 поддерживает современные стандарты связи 5Г, Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0. Также он защищен от воды и пыли по стандарту ИП48. Ожидается, что смартфон поступит в продажу в лавандовом, графитовом и кремовом цветах. Эта новинка, несомненно, станет очередным большим шагом Samsung в укреплении лидерства на рынке складных устройств.