Легенда Астон Виллы назвал трансфер Алехандро Гарначо «кошмаром» для клуба

·80·Спорт
Легенда Астон Виллы назвал трансфер Алехандро Гарначо «кошмаром» для клуба

Бывший нападающий бирмингемской «Астон Виллы» Габби Агбонлахор подверг резкой критике планы клуба по трансферу Алехандро Гарначо. Он назвал потенциальный переход аргентинского вингера в стан бирмингемцев после неудачного сезона в «Челси» настоящим «кошмаром» для команды. Об этом сообщает Goal.com .

Согласно последним сообщениям, ожидается, что 22-летний футболист присоединится к «Астон Вилле» на правах аренды. Сделка также предусматривает обязательство по выкупу игрока при выполнении определенных условий. Примечательно, что Алехандро Гарначо является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед» и перешел в лондонский «Челси» за 40 миллионов фунтов. Однако его карьера на «Стэмфорд Бридж» сложилась не так, как ожидалось.

Проблемы с техническим мастерством и характером

Выступая в эфире талкСПОРТ, Агбонлахор не скрывал своего недовольства уровнем игры футболиста и его действиями на поле. По его мнению, Алехандро Гарначо не соответствует требованиям современного футбола и испытывает трудности при обыгрыше защитников соперника. «Он не очень хороший игрок. Если вы посмотрите на его последние матчи за «Челси», он приближается к защитнику, а затем разворачивается и отдает пас назад. Он боится идти в единоборство с соперником», — подчеркнул бывший форвард.

Агбонлахор также остановился на причинах ухода футболиста из предыдущих команд. По его словам, неслучайно, что такие гранды, как «Манчестер Юнайтед» и «Челси», отказались от него. Кроме того, тот факт, что сборная Аргентины не вызвала его на чемпионат мира даже в период дефицита вингеров, о многом говорит об уровне мастерства игрока.

Угроза атмосфере в команде

По мнению эксперта, Алехандро Гарначо может разрушить командную атмосферу, созданную Унаи Эмери, не только своей игрой, но и характером. Агбонлахор сравнил уверенность в себе и «эго» футболиста с уровнем Криштиану Роналду или Лионелья Месси, но резко высказался о его таланте: «У него самомнение как у звезды, но таланта меньше, чем у Давида Бельона, который играл за «Манчестер Юнайтед» 20 лет назад».

Вопрос об этом трансфере для «Астон Виллы» стал особенно актуальным после перехода Моргана Роджерса в лондонский «Челси». Однако Агбонлахор призывает руководство воздержаться от этого шага. Он считает, что вместо таких сомнительных трансферов клубу следует искать исполнителей, которые поддерживают командную дисциплину.

В настоящее время «Челси» в рамках реорганизации состава включил аргентинского футболиста в трансферный список. Если «Астон Вилла» завершит эту сделку, это может стать большим риском для Унаи Эмери как в тактическом, так и в психологическом плане. Открытое противостояние Агбонлахора вызывает жаркие споры среди болельщиков в Бирмингеме.

Астон ВиллаАлехандро ГарначоЧелсиТрансферПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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