Шахло Салаева, зарегистрировавшая брак и в Турции, наступила жениху на ногу (видео)

Певица Шахло Салаева в одном из своих интервью сообщила, что 4 апреля официально зарегистрировала брак в Узбекистане. Вчера, 21 июля, пара провела вторую свадебную церемонию в турецком городе Трабзон.

На видео, распространившихся в социальных сетях, запечатлено, что они официально зарегистрировали брак и в Турции. На кадрах видно, как Шахло и Вейсел подписывают свидетельство о браке, обмениваются обручальными кольцами и празднуют этот радостный момент в кругу близких.

Еще один интересный момент свадебной церемонии не остался без внимания наблюдателей. На видео запечатлено, как Шахло Салаева с улыбкой слегка наступает на ногу Вейселу Дулгеру. Этот эпизод вызвал широкое обсуждение в социальных сетях: многие пользователи оценили это как одну из шутливых традиций узбекских свадеб и пожелали паре счастья и долгих лет жизни.