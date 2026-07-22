Революция в строительстве: стартап Каскаде привлек 3,5 млн долларов для поиска проектов

Платформа Каскаде, автоматизирующая процесс поиска проектов и победы в тендерах для архитектурных, инженерных и строительных компаний, привлекла 3,5 миллиона долларов инвестиций. Как сообщает TechCrunch, финансирование на посевной (сид) стадии было предоставлено такими авторитетными венчурными фондами, как Andreessen Horowitz Спидрун, Ada Вентурес и Сновбалл ВК. Об этом Techcrunch.ком сообщает.

Основанный в 2025 году Ханниа Зиа и Джоана Ферреира, стартап Каскаде нацелен на решение одной из самых болезненных проблем строительного бизнеса — обеспечение стабильного потока заказов. По словам основателей, многие квалифицированные строительные компании, несмотря на свой профессионализм, остаются в стороне от крупных проектов из-за нехватки современных технологических инструментов.

В настоящее время процесс поиска строительных проектов крайне разрознен и сложен. Компании вынуждены постоянно отслеживать десятки порталов различных государственных ведомств, городских и районных администраций. Каскаде же с помощью искусственного интеллекта (AI) упрощает этот процесс и собирает все доступные возможности на единой платформе.

Искусственный интеллект и предиктивная аналитика

Уникальность платформы Каскаде заключается в том, что она не только показывает текущие проекты, но и прогнозирует будущие тендеры. Система анализирует данные различных штатов США, федеральных агентств и частных контрактов, заранее определяя, какие девелоперы могут одержать победу.

Например, если государство объявляет крупный грант на жилищное строительство, Каскаде изучает историю предыдущих тендеров. В результате пользователям предоставляются рекомендации: «С большой долей вероятности этот грант выиграет одна из этих пяти компаний, начните переговоры о сотрудничестве с ними прямо сейчас». Это значительно повышает шансы субподрядчиков на получение проектов.

Стартап уже успел доказать свою эффективность. В настоящее время платформой пользуются авторитетные строительные компании, возводившие аэропорты ДжФК и Ла Гуардиа, сеть отелей Фур Сеасонс, а также крупные центры обработки данных (дата кентер). Поддержка Andreessen Horowitz (А16з) придала проекту статус надежного партнера на рынке.

Привлеченные 3,5 миллиона долларов будут направлены на масштабирование платформы, наем новых инженеров и организацию отраслевых мероприятий. Несмотря на наличие на рынке таких конкурентов, как ГовВин ИК и КонструктКоннект, основатели Каскаде характеризуют свой продукт как современное решение, полностью основанное на искусственном интеллекте (АИ-нативе).

Ожидается, что эта технология изменит конкурентную среду в строительной отрасли. Особенно для таких регионов, как Узбекистан, где масштабы строительства стремительно растут, подобные цифровые решения в будущем могут сыграть важную роль в обеспечении прозрачности и повышении эффективности.