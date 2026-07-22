Революция в строительстве: стартап Каскаде привлек 3,5 млн долларов для поиска проектов

·49·Технологии
Революция в строительстве: стартап Каскаде привлек 3,5 млн долларов для поиска проектов

Платформа Каскаде, автоматизирующая процесс поиска проектов и победы в тендерах для архитектурных, инженерных и строительных компаний, привлекла 3,5 миллиона долларов инвестиций. Как сообщает TechCrunch, финансирование на посевной (сид) стадии было предоставлено такими авторитетными венчурными фондами, как Andreessen Horowitz Спидрун, Ada Вентурес и Сновбалл ВК. Об этом Techcrunch.ком сообщает.

Основанный в 2025 году Ханниа Зиа и Джоана Ферреира, стартап Каскаде нацелен на решение одной из самых болезненных проблем строительного бизнеса — обеспечение стабильного потока заказов. По словам основателей, многие квалифицированные строительные компании, несмотря на свой профессионализм, остаются в стороне от крупных проектов из-за нехватки современных технологических инструментов.

В настоящее время процесс поиска строительных проектов крайне разрознен и сложен. Компании вынуждены постоянно отслеживать десятки порталов различных государственных ведомств, городских и районных администраций. Каскаде же с помощью искусственного интеллекта (AI) упрощает этот процесс и собирает все доступные возможности на единой платформе.

Искусственный интеллект и предиктивная аналитика

Уникальность платформы Каскаде заключается в том, что она не только показывает текущие проекты, но и прогнозирует будущие тендеры. Система анализирует данные различных штатов США, федеральных агентств и частных контрактов, заранее определяя, какие девелоперы могут одержать победу.

Например, если государство объявляет крупный грант на жилищное строительство, Каскаде изучает историю предыдущих тендеров. В результате пользователям предоставляются рекомендации: «С большой долей вероятности этот грант выиграет одна из этих пяти компаний, начните переговоры о сотрудничестве с ними прямо сейчас». Это значительно повышает шансы субподрядчиков на получение проектов.

Стартап уже успел доказать свою эффективность. В настоящее время платформой пользуются авторитетные строительные компании, возводившие аэропорты ДжФК и Ла Гуардиа, сеть отелей Фур Сеасонс, а также крупные центры обработки данных (дата кентер). Поддержка Andreessen Horowitz (А16з) придала проекту статус надежного партнера на рынке.

Привлеченные 3,5 миллиона долларов будут направлены на масштабирование платформы, наем новых инженеров и организацию отраслевых мероприятий. Несмотря на наличие на рынке таких конкурентов, как ГовВин ИК и КонструктКоннект, основатели Каскаде характеризуют свой продукт как современное решение, полностью основанное на искусственном интеллекте (АИ-нативе).

Ожидается, что эта технология изменит конкурентную среду в строительной отрасли. Особенно для таких регионов, как Узбекистан, где масштабы строительства стремительно растут, подобные цифровые решения в будущем могут сыграть важную роль в обеспечении прозрачности и повышении эффективности.

CascadeСтартапИнвестицииИскусственный ИнтеллектСтроительство
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Представлен Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: толщина корпуса всего 4,1 ммПредставлен Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: толщина корпуса всего 4,1 ммСегодня, 22:56Мондай.ком увольняет сотни сотрудников, чтобы сосредоточиться на AIМондай.ком увольняет сотни сотрудников, чтобы сосредоточиться на AIСегодня, 22:50Google упрощает переход пользователей iPhone на экосистему AndroidGoogle упрощает переход пользователей iPhone на экосистему AndroidСегодня, 22:30Революция Grok в автомобилях Tesla: Искусственный интеллект теперь может управлять машинойРеволюция Grok в автомобилях Tesla: Искусственный интеллект теперь может управлять машинойСегодня, 22:26OpenAI инвестирует 750 миллиардов долларов в инфраструктуру искусственного интеллектаOpenAI инвестирует 750 миллиардов долларов в инфраструктуру искусственного интеллектаСегодня, 21:57Анонсировано июльское обновление HyperOS для смартфонов Xiaomi, Redmi и PocoАнонсировано июльское обновление HyperOS для смартфонов Xiaomi, Redmi и PocoСегодня, 21:56
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения