В Беларуси начали разработку гигантского двигателя мощностью 3500 л.с.

Минский моторный завод (ММЗ) работает над радикальным расширением своих производственных мощностей и созданием силовых агрегатов беспрецедентно высокой мощности. Предприятие планирует в ближайшие годы представить двигатели нового поколения, предназначенные для тяжелой промышленности и спецтехники. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Как передает агентство БелТА, генеральный директор ММЗ Александр Ботвинник поделился перспективными планами завода. В настоящее время основная линейка продукции предприятия состоит из двигателей мощностью до 300 л.с., а к 2026 году ожидается завершение испытаний нового семейства мощностью от 450 до 600 л.с.

Промышленный гигант: 69-литровые двигатели и В16

Самая впечатляющая новость в рамках проекта — создание опытного образца объемом 69 литров и мощностью более 3000 л.с. По словам руководителя, завод осваивает линейку 14-литровых двигателей, а также крупных агрегатов в конфигурациях В12 и В16 мощностью до 3,5 тысяч л.с.

Эти гигантские двигатели предназначены в основном для дорожно-строительной техники, сельскохозяйственных машин и тяжелой спецтехники, используемой в горнодобывающей промышленности. Ожидается, что такие мощные моторы выведут тяжелое машиностроение в регионе на новый уровень.

Данные разработки ведутся в тесном сотрудничестве с российскими партнерами. Примечательно, что в некоторых модификациях уровень локализации компонентов, произведенных в Беларуси и России, достиг 99,8%. Это практически сводит к нулю зависимость от внешних поставщиков.

Технологическая модернизация и экспортный потенциал

Для реализации новых проектов ММЗ модернизирует производственную базу. Заводом было закуплено следующее высокотехнологичное оборудование:

Современные промышленные 3Д-принтеры;

Промышленный томограф для проверки внутренней структуры крупных деталей;

Высокоточные станки для обработки крупногабаритных деталей.

Руководство предприятия планирует с помощью этих новых двигателей не только обеспечить внутренний рынок Беларуси, но и значительно увеличить объемы экспорта на зарубежные рынки. Для стран с развитой горнодобывающей промышленностью, таких как Узбекистан, подобные мощные агрегаты могут быть интересны в будущем, так как в стране широко используется тяжелая карьерная техника.

В настоящее время также расширяются отраслевая лаборатория и литейные цеха при заводе, что позволяет реализовывать сложные инженерные решения собственными силами.