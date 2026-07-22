Креативная экономика Б2Б: стартап Пассионфрут привлек 15 млн долларов для выхода на рынок США

Немецкий стартап Пассионфрут привлек 15 миллионов долларов инвестиций для расширения своей Б2Б-платформы, объединяющей создателей контента и бренды. Раунд финансирования Сериес А возглавила венчурная компания Инсигхт Партнерс. Эти инвестиции подчеркивают растущую потребность брендов в продвижении своих продуктов через экспертов в эпоху стремительного развития технологий искусственного интеллекта (AI). Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Основанный в Берлине стартап стремится укрепить свои позиции не только в Европе, но и на глобальном уровне. На привлеченные средства генеральный директор компании Джен Фан переедет в Нью-Йорк, где будет открыт новый офис. Пассионфрут также планирует открыть представительство в Сан-Паулу и расширить свою команду, которая в настоящее время насчитывает 15 человек.

Искусственный интеллект и конкуренция брендов

По словам руководителя Пассионфрут Джен Фан, поскольку технологии AI упростили создание программного обеспечения, рынок оказался переполнен новыми продуктами и функциями. В таких условиях компаниям становится все труднее выделиться на фоне конкурентов. Поэтому директора по маркетингу все чаще прибегают к услугам отраслевых специалистов и экспертов (креаторов) на таких платформах, как LinkedIn, Субстак или YouTube.

Согласно данным TechCrunch, за последний год Пассионфрут удалось увеличить свою выручку в 13 раз. Среди клиентов платформы — такие известные технологические компании, как ElevenLabs, Фигма, Replit, Фрамер и Гамма. Это подтверждает высокий спрос в секторе Б2Б на маркетинг, основанный на личном бренде и профессиональных рекомендациях, а не на традиционной рекламе.

Зест — АИ-помощник для рекламных кампаний

Стартап также активно развивается технологически. Компания запустила нового АИ-агента под названием Зест, который помогает брендам создавать, реализовывать и отслеживать эффективность рекламных кампаний. Система Зест способна подбирать наиболее подходящих под стратегию компании креаторов из тысяч доступных как внутри, так и вне платформы.

Кроме того, на платформе Пассионфрут внедрена система платежей. С помощью специального кошелька бренды могут оплачивать услуги создателей контента по всему миру и контролировать свои расходы. По имеющимся данным, за последние 18 месяцев через платформу креаторам было выплачено более 10 миллионов долларов.

Управляющий директор Инсигхт Партнерс Ребекка Лю-Дойл отметила, что Пассионфрут удалось точно заполнить нишу на рынке. С одной стороны, есть бренды, нуждающиеся в разъяснении и популяризации своих АИ-продуктов, а с другой — эксперты, обладающие глубокими знаниями и способные создавать качественный контент. Платформа стала экосистемой, эффективно связывающей эти две стороны.