Лукашенко: «Узбекистанцы, желающие получать больше дохода, могут работать в России»

Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал узбекистанцам, желающим зарабатывать больше, работать в России. По его словам, те, кто трудится в России, в частности на нефтяных месторождениях и других крупных производственных отраслях, имеют возможность получать более высокую заработную плату.

Лукашенко отметил, что узбекистанцы, приезжающие на работу в Беларусь, в основном заняты на предприятиях по производству мясной и молочной продукции, а также в сельском хозяйстве. По его мнению, по мере роста объемов производства и производительности труда доходы работников также будут увеличиваться.

Данное заявление прозвучало после того, как некоторые узбекистанцы, приехавшие в Беларусь на заработки из Андижанской области, выразили недовольство низким уровнем заработной платы и условиями труда. Комментируя этот вопрос, президент подчеркнул, что для граждан, ищущих более высокий доход, рынок труда в России предоставляет больше возможностей.