В Ташкенте произошел пожар рядом с метро (видео)

В одном из частных домов, расположенных в Янгихаётском районе города Ташкента, произошел пожар. Инцидент случился сегодня, 22 июля, на территории рядом со станцией метро «Турон».

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре поступило в 12:00. После этого пожарно-спасательные расчеты незамедлительно выехали на место происшествия и прибыли по адресу через 9 минут.

Благодаря оперативным действиям спасателей пожар был сначала локализован, а в 12:29 полностью ликвидирован. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время профильными специалистами проводятся следственные мероприятия по установлению причин возгорания и размера нанесенного материального ущерба.