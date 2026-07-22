В Ташкенте произошел пожар рядом с метро (видео)

·70·Общество
В Ташкенте произошел пожар рядом с метро (видео)

В одном из частных домов, расположенных в Янгихаётском районе города Ташкента, произошел пожар. Инцидент случился сегодня, 22 июля, на территории рядом со станцией метро «Турон».

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре поступило в 12:00. После этого пожарно-спасательные расчеты незамедлительно выехали на место происшествия и прибыли по адресу через 9 минут.

Благодаря оперативным действиям спасателей пожар был сначала локализован, а в 12:29 полностью ликвидирован. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время профильными специалистами проводятся следственные мероприятия по установлению причин возгорания и размера нанесенного материального ущерба.

ТашкентЯнгихаётТурон
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