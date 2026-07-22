Вопрос о будущем египетской звезды Мохаммеда Салаха принял неожиданный оборот. Легенда английского «Ливерпуля» может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Согласно последним сообщениям, клуб «Бешикташ» начал серьезные попытки заполучить нападающего, и в этот процесс лично вмешался президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации турецкого издания «Созку», глава государства связался с президентом «Бешикташа» Сердалом Адали и запросил полный отчет о ходе переговоров. Интерес Эрдогана к этому трансферу свидетельствует о том, что проект имеет не только спортивное, но и государственное значение. Ожидается, что косвенная поддержка правительства поможет клубу выполнить огромные финансовые обязательства, необходимые для осуществления трансфера.

Исторический трансфер и ожидаемая встреча в Стамбуле

По словам известного турецкого журналиста Эрдогана Акташа, Мохаммед Салах должен прибыть в Стамбул сегодня, в среду, чтобы обсудить последние детали контракта. Если эта сделка состоится, она станет крупнейшим трансфером в истории турецкого футбола с точки зрения маркетинга и имиджа. Руководство «Бешикташа» стремится установить гегемонию не только во внутреннем чемпионате, но и на европейской арене.

Главный тренер клуба Винченцо Итальяно также активно участвует в процессе убеждения египетского форварда. Как сообщает издание «Фанатик», итальянский специалист провел специальную встречу с Мохаммедом Салахом, рассказав ему о тактической схеме команды на следующий сезон и его центральной роли в линии атаки. Тренер видит в Салахе фундамент для успеха клуба в еврокубках.

Естественно, эта новость вызывает большой интерес и у узбекских футбольных болельщиков, поскольку турецкая Суперлига является одним из самых просматриваемых чемпионатов в нашем регионе. Приезд звезды мирового уровня, такой как Мохаммед Салах, в братскую страну выведет престиж футбола в регионе на новый уровень.

Хотя руководство «Ливерпуля» пока не дало официальных комментариев по поводу этих сообщений, источники в Турции выражают уверенность в завершении трансфера. Решение Мохаммеда Салаха выбрать стамбульский клуб после многих лет успешного выступления в Английской Премьер-лиге может стать главной сенсацией года в футбольном мире.