Саудовский клуб «Аль-Ахли» активизировался на трансферном рынке, поставив цель усилить свой состав талантливыми европейскими полузащитниками. Команда начала переговоры о трансфере игрока «Ромы» Ману Коне и представителя «Барселоны» Марка Касадо. Эти действия являются частью стратегии клуба по достижению лидерства не только во внутреннем чемпионате, но и на азиатской арене. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Согласно информации издания Sky Sport, руководство «Аль-Ахли» обсуждает с «Ромой» финансовые условия и требования по трансферу Ману Коне. 25-летний французский футболист в последние годы привлек внимание многих грандов своей физической мощью и видением поля. Особенно яркое выступление на чемпионате мира 2026 года привело к резкому росту его трансферной стоимости.

Ману Коне стал ключевым опорным полузащитником сборной Франции на пути к полуфиналу. Его успех на международной арене — не случайность, а результат стабильной игры в столице Италии. За два сезона в составе «Ромы» Коне провел 82 матча, внеся большой вклад в попадание команды в тройку лидеров Серии А и завоевание путевки в Лигу чемпионов.

Конкуренция с европейскими грандами

Портал Трансфермаркт оценивает рыночную стоимость Ману Коне примерно в 50 миллионов евро. Однако «Аль-Ахли» будет непросто осуществить этот трансфер. По сообщениям, в борьбе за футболиста участвуют и такие европейские гиганты, как «Манчестер Юнайтед». Чтобы победить в конкурентной борьбе, саудовскому клубу потребуется подготовить финансово очень привлекательное предложение.

В то же время скауты «Аль-Ахли» обратили внимание и на Испанию. Клуб начал диалог с «Барселоной» по поводу трансфера воспитанника каталонцев Марка Касадо. Ожидается, что молодой талант, сформировавшийся в системе «Барселоны», технически обогатит среднюю линию команды. Эти шаги свидетельствуют об амбициях саудовцев по созданию звездного состава.

В последние годы Про-лига Саудовской Аравии стала центром притяжения мировых звезд. Такие команды, как «Аль-Ахли», стремятся привлечь не только ветеранов, завершающих карьеру, но и игроков в расцвете сил, таких как Ману Коне, которые востребованы в Европе. Это способствует качественному росту уровня футбола в регионе.

Пока «Рома» и «Барселона» не приняли окончательного решения о продаже своих футболистов. То, как завершатся эти переговоры в ходе трансферного окна, будет в центре внимания футбольной общественности. Если «Аль-Ахли» удастся заполучить этих двух полузащитников, команда, несомненно, создаст «железную стену» в центре поля.