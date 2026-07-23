В Сурхандарье мужчина, ударивший соседку ножом, приговорен к 15 годам лишения свободы

В Сурхандарьинской области обычный бытовой конфликт закончился тяжким преступлением. Мужчина, напавший с ножом на соседку во время спора из-за строительства водяного колодца, по приговору суда был приговорен к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщили в информационной программе «Millar».

Согласно материалам следствия, инцидент произошел 3 октября 2025 года около 09:20. Мужчина 1989 года рождения поссорился с соседкой по многоквартирному дому из-за вопроса строительства водяного колодца.

Сообщается, что после того, как ссора обострилась, мужчина зашел домой, взял кухонный нож и вышел обратно. С целью убийства он дважды ударил женщину ножом в область груди со спины. Из-за силы удара лезвие ножа сломалось и осталось в теле потерпевшей.

Несмотря на это, подозреваемый погнался за пытавшейся убежать женщиной, повалил ее на землю и нанес удары по лицу.

Предотвратить дальнейшую трагедию удалось рабочим, которые в это время проводили работы по копке колодца на данной территории. Они вмешались в конфликт и остановили мужчину, благодаря чему он не смог довести свое преступное деяние до конца.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни.

Уголовное дело рассматривалось в Кызырыкском районном суде. Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 25, частью 2 пунктом «ж» статьи 97 Уголовного кодекса — покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью.

Согласно приговору суда, мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Этот случай еще раз показал, к каким тяжелым правовым последствиям может привести решение обычных бытовых споров с применением насилия.