Компания Nitecore представила новый аккумулятор формата 18650 с портом USB-C

·85·Технологии
Компания Nitecore представила новый аккумулятор формата 18650 с портом USB-C

Компания Nitecore, один из мировых лидеров в производстве портативных источников энергии и осветительного оборудования, представила свой новый продукт — литий-ионный аккумулятор модели НЛ1840Р. Главная особенность этого устройства заключается в том, что, несмотря на традиционный форм-фактор 18650, оно оснащено встроенным портом USB Тйпе-К для прямой зарядки. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новый аккумулятор имеет емкость 4000 мА·ч (14,4 Вт·ч) при номинальном напряжении 3,6 В. Как отмечает издание иксбт.ком, наличие порта USB-C избавляет пользователей от необходимости носить с собой специальные и дорогостоящие зарядные устройства. Теперь аккумулятор можно заряжать с помощью обычного кабеля для смартфона или внешнего аккумулятора (Повер Банк).

Технические возможности и особенности дизайна

На корпусе аккумулятора Nitecore НЛ1840Р расположен специальный световой индикатор. В процессе зарядки индикатор горит красным цветом, а после завершения процесса и полного восстановления энергии он меняет цвет на зеленый. Это создает большое удобство для пользователя при контроле процесса.

Стоит отметить, что порт USB-C — не единственный способ зарядки. НЛ1840Р полностью совместим с традиционными зарядными устройствами для литий-ионных аккумуляторов. Также он может заряжаться внутри фонарей, имеющих собственную систему зарядки. Однако производитель предупреждает о важном нюансе: из-за встроенного порта длина аккумулятора немного увеличена и составляет 71 мм. Это может привести к несовместимости с некоторыми компактными устройствами.

Долговечность и сроки выхода на рынок

По данным компании, новый аккумулятор рассчитан как минимум на 500 полных циклов зарядки. Гарантируется, что даже после этого срока устройство сохранит около 80% своей первоначальной емкости. Хотя емкость 4000 мА·ч не является абсолютным рекордом для формата 18650, модели с такими высокими показателями и УСБ-портом все еще остаются редкостью на рынке.

Официальная цена модели Nitecore НЛ1840Р пока не объявлена. Для справки: модель НЛ1840HP того же бренда без порта USB продается на рынке США примерно за 24 доллара. Поставки новой модели уже начались, и ожидается, что вскоре она появится на международных торговых площадках.

Учитывая, что продукция Nitecore популярна среди туристов, охотников и любителей техники, высока вероятность, что этот инновационный аккумулятор появится и на прилавках местных магазинов. Это позволит пополнять запас энергии в длительных поездках без лишних аксессуаров.

NitecoreАккумуляторТехнологииГаджетыUSB-C
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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