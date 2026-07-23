Белые или коричневые? Развенчан популярный миф о яйцах...

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Белые или коричневые? Развенчан популярный миф о яйцах...

Выбирая яйца в супермаркете, многие останавливаются перед вопросом: какие лучше — белые или коричневые? Некоторые считают коричневые яйца более натуральными и полезными, а белые — менее качественными.

На самом деле цвет скорлупы не определяет вкус или пищевую ценность яйца. С точки зрения специалистов, важнее цвета свежесть продукта, его целостность и условия содержания кур.

Что означает цвет яйца?

Цвет яичной скорлупы зависит в основном от породы курицы и ее генетики. Точно так же, как у людей разный цвет глаз или волос, одни куры несут белые яйца, другие — коричневые.

Существуют даже породы, которые несут голубоватые или зеленоватые яйца. Например, яйца кур породы араукана могут иметь цвет морской волны. А такие породы, как род-айленд, обычно несут яйца с коричневой скорлупой.

Это не зависит от чистоты курятника, размера хозяйства или того, получено ли яйцо в «домашних условиях». Даже при хорошем уходе курица будет нести яйца того цвета, который характерен для ее породы.

Полезнее ли коричневые яйца?

Пищевой состав белых и коричневых яиц практически одинаков. В них содержатся белки, жиры, холин, витамин D и витамины группы B.

Если куры живут в схожих условиях и питаются одинаковым кормом, цвет скорлупы не оказывает существенного влияния на пользу яйца.

Поэтому коричневый цвет яйца автоматически не означает, что оно «более натуральное» или «более здоровое». Белое яйцо может быть таким же питательным продуктом.

Есть ли разница во вкусе?

Цвет скорлупы не меняет вкус яйца. Однако то, чем питается курица, может в определенной степени влиять на цвет и вкус желтка.

Желток яйца курицы, чей рацион богат разнообразными кормами, может выглядеть темнее. Но слишком яркий цвет желтка не всегда означает, что яйцо полезнее.

На вкус также влияют свежесть яйца, условия его хранения и способ приготовления.

Почему коричневые яйца дороже?

Во многих магазинах коричневые яйца продаются дороже белых. Это связано не с их превосходством по питательным свойствам, а с производственными затратами.

Некоторые породы кур, несущие коричневые яйца, крупнее и потребляют больше корма. В результате расходы на их содержание возрастают, что отражается на цене продукта.

Кроме того, среди покупателей широко распространено мнение, что «коричневое яйцо — это деревенское яйцо». Высокий спрос также может влиять на цену.

На что обращать внимание при выборе яиц?

Важнее цвета следующие признаки:

  • дата производства или сортировки;

  • отсутствие трещин и целостность скорлупы;

  • хранение продукта при правильной температуре;

  • информация о производителе на упаковке;

  • категория и размер яйца.

Не рекомендуется покупать яйца с трещинами на скорлупе, так как через них внутрь могут проникнуть различные микроорганизмы.

Принеся яйца домой, необходимо хранить их при стабильной температуре и проверять внешнее состояние перед использованием.

Главное отличие не в цвете

При выборе между белыми и коричневыми яйцами не стоит придавать внешнему виду излишнее значение. Цвет скорлупы — это лишь особенность породы курицы.

Самый важный вопрос не в том, какого цвета яйцо, а в том, насколько оно свежее, целое и правильно хранилось. Поэтому целесообразно выбирать яйца не только визуально, но и изучая информацию на упаковке.

АрауканаРод-Айленд Ред
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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