Ford и Geely совместно выпустят новый кроссовер: завод в Валенсии спасен

·23·Авто
Ford и Geely совместно выпустят новый кроссовер: завод в Валенсии спасен

Американский автогигант Ford и китайская компания Geely договорились о сотрудничестве в создании нового кроссовера для европейского рынка. Это соглашение не только приведет к появлению новых моделей, но и позволит сохранить работу завода Ford в Валенсии, имеющего 50-летнюю историю. Проект, утвержденный после многомесячных обсуждений, предусматривает создание нового совместного предприятия. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Согласно контракту, который планируется завершить в следующем году, 66% акций новой структуры будут принадлежать Ford, а остальные 34% — группе Geely Ауто. По словам главы Ford оф Эуропе Джима Баумбика, планируется увеличить годовую производственную мощность завода до 500 тысяч единиц. Это позволит привлечь дополнительную рабочую силу и обеспечить экономическую стабильность в регионе.

Новый кроссовер и уникальный дизайн

В настоящее время на заводе в Валенсии производится только модель Ford Куга. Однако ожидается, что к 2029 году с конвейера завода сойдут еще четыре новые модели. Одна из них — мультиэнергетический семейный кроссовер, который будет представлен в 2028 году и создан в сотрудничестве с Geely. Этот автомобиль может быть оснащен как двигателем внутреннего сгорания, так и гибридными системами.

Джим Баумбик особо подчеркнул, что новый кроссовер не будет просто копией моделей Geely. По его словам, Ford не откажется от своего традиционного стиля, и автомобиль будет обладать совершенно уникальными инженерными решениями. «Мы не выпускаем скучные машины. Это будет продукт, характерный для бренда Ford, в раллийном стиле, который будет выделяться на фоне других брендов», — добавил он.

Масштабные планы для европейского рынка

Стратегия Ford в Европе не ограничивается только одной моделью. В 2028 году начнется производство новой модели внедорожника Ford Bronco, специально адаптированной для рынка региона. Ожидается, что этот внедорожник будет построен на той же платформе К2, что и Ford Куга. В целом, бренд планирует выпустить в Европе пять новых моделей, вдохновленных раллийным стилем, к 2029 году.

Кроме того, Ford планирует сотрудничать с Renault для производства двух компактных электромобилей. По данным издания Autocar, информации о пятой модели пока мало, но велика вероятность, что она будет собираться на другом заводе, за пределами Валенсии. Учитывая высокий интерес к брендам Ford и Geely на автомобильном рынке Узбекистана, это глобальное партнерство может в будущем повлиять на новые технологии и модели, которые придут в наш регион.

FordGeelyКроссоверАвтомобильИспания
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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