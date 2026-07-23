«Реал» представил новую выездную форму: цвет стал неожиданностью (фото)

·418·Спорт
«Реал» представил новую выездную форму: цвет стал неожиданностью (фото)

«Реал Мадрид» официально представил новую выездную форму на сезон 2026/27. Экипировка, разработанная в сотрудничестве с Адидас, отличается от привычных цветов и выполнена в темно-зеленых и кремовых тонах.

В новом дизайне предпринята попытка объединить современный спортивный стиль, историю клуба и элементы повседневной моды. Мелкие детали на футболке придают ей особый характер.

Основной цвет — темно-зеленый

Новая выездная форма «Реала» выполнена в темно-зеленом цвете. В воротнике, плечевой зоне и некоторых других элементах футболки использован кремовый цвет.

Сочетание этих цветов отсылает к дизайнам, которые клуб использовал в прошлые годы. Однако в новой форме они переосмыслены в современном и минималистичном стиле.

Если темно-зеленая основа придает футболке строгий и классический вид, то детали кремового цвета делают дизайн более выразительным.

«Реал» представил новую выездную форму: цвет стал неожиданностью (фото)

На футболке есть скрытый геометрический узор

Одной из главных особенностей новой формы является тонкий геометрический узор, нанесенный на ткань.

В этом узоре отражены инициалы названия клуба «Реал Мадрид». Символы почти незаметны издалека, но при ближайшем рассмотрении придают дополнительный смысл общему дизайну футболки.

Таким образом, символика клуба размещена не в крупном и ярком виде, а скрыто внутри современного дизайна.

Логотип Трефоил вернулся на форму

На футболке также размещен знаменитый логотип компании Адидас — Трефоил.

Согласно заявлению клуба, этот символ олицетворяет гармонию между современными спортивными технологиями, футбольной культурой и стилем повседневной одежды.

Использование логотипа Трефоил показывает, что новая форма была разработана не только для игрового поля, но и как продукт, который болельщики могут носить в повседневной жизни.

«Реал» представил новую выездную форму: цвет стал неожиданностью (фото)

Особое внимание уделено дизайну воротника

В новой выездной форме использован воротник современной формы. Он выделен кремовой отделкой, дополняющей общий стиль футболки.

Тот факт, что воротник, логотип Адидас и другие украшения выполнены в одном цвете, позволило сохранить гармонию в дизайне.

Болельщики обсуждают новый цвет

В разные годы в выездных формах «Реала» использовались черный, синий, фиолетовый и другие цвета. Выбор темно-зеленого цвета для нового сезона стал главной новостью для фанатов, интересующихся формой клуба.

«Реал» представил новую выездную форму: цвет стал неожиданностью (фото)

Теперь футбольные болельщики ждут первого официального матча мадридцев в этой форме. Как темно-зеленая экипировка будет смотреться на поле и насколько она станет популярной среди фанатов, станет известно после начала сезона.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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