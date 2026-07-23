Криштиану Роналду и Лионель Месси в одной команде: могут ли легенды воссоединиться в США?

Слухи о том, что главные соперники последних двадцати лет в футбольном мире — Криштиану Роналду и Лионель Месси — могут оказаться в одном клубе на закате своих карьер, вновь вышли на повестку дня. Хотя многие болельщики мечтают увидеть этих двух звезд в футболке одной команды, мнения экспертов и бывших футболистов на этот счет разнятся. В частности, высоко оценивается вероятность их появления в МЛС (высшая лига США). Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Французский защитник Микаэль Сильвестр, выступавший вместе с Криштиану Роналду за Манчестер Юнайтед, поделился своими мыслями по этой теме в интервью изданию Goal.com. По его мнению, вместо того чтобы собирать португальскую и аргентинскую звезд в одной команде, гораздо интереснее для футбольных болельщиков было бы видеть их в разных клубах, противостоящих друг другу.

Новое направление соперничества: из Саудовской Аравии в США

41-летний Криштиану Роналду, ныне выступающий за Аль-Наср, за свою карьеру покорил практически все вершины. Он все ближе к своему 1000-му голу и показывает высокие результаты в чемпионате Саудовской Аравии. Сильвестр подчеркивает, что если Роналду способен играть в саудовской лиге, то он сможет успешно выступать в любой точке мира, включая США.

Лионель Месси же уже успел покорить Америку. В составе Интер Майами он завоевал такие трофеи, как Кубок лиг и Суппортерс’ Шиелд. Клуб под руководством Дэвида Бекхэма собрал вокруг Месси его бывших товарищей по команде — таких звезд, как Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс. Недавно также появились сообщения о том, что к этому составу может присоединиться бразилец Каземиро.

Почему они не могут играть в одной команде?

По мнению Микаэля Сильвестра, трудно представить двух великих футболистов в одной раздевалке. Это связано не с их плохими личными отношениями, а с тем, что оба они по натуре являются лидерами. «Для любого тренера логичнее видеть их в разных командах. В мировоззрении Месси может быть только один лидер. Поэтому их игра за разные франшизы вызывает больший интерес», — говорит бывший футболист.

Также еще один бывший футболист Джузеппе Росси выразил несогласие с объединением этих двух легенд. По его мнению, величайшее соперничество в истории футбола сохраняет свое очарование только тогда, когда они находятся по разные стороны баррикад. Тем не менее, для руководства МЛС и американского телевидения присутствие Роналду и Месси в одной лиге, несомненно, принесло бы огромную маркетинговую выгоду.

Пока Криштиану Роналду продолжает контракт с Аль-Насром, но в футбольном мире неожиданные трансферы случаются всегда. Если Роналду отправится за океан, это станет событием года не только для футбола США, но и для мирового спорта в целом.