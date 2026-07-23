Агент, фигурировавший в деле Эпштейна, найден мертвым у себя дома

·74·Мир
Агент, фигурировавший в деле Эпштейна, найден мертвым у себя дома

Агент моделей Даниэль Сиад, чье имя неоднократно упоминалось в деле американского финансиста и обвиняемого в сексуальных преступлениях Джеффри Эпштейна, был найден мертвым в своем доме во Франции. Об этом сообщает Франке 24.

Сообщается, что тело 69-летнего гражданина Швеции Даниэля Сиада было обнаружено 20 июля по месту его проживания в городе Коломб, Франция. Причина смерти пока официально не разглашается. Правоохранительные органы начали расследование по данному факту.

В документах по делу Эпштейна, опубликованных Министерством юстиции США, имя Даниэля Сиада упоминается 2 090 раз. В материалах следствия он фигурирует как человек, который знакомил Джеффри Эпштейна с молодыми женщинами во Франции.

В интервью телеканалу БФМТВ в мае этого года Сиад не скрывал, что хорошо знал Эпштейна. Он подтвердил, что знакомил его с некоторыми молодыми женщинами, однако заявил, что делал это исключительно в рамках деятельности модельного агентства. При этом он подчеркнул, что не был осведомлен о личной жизни или незаконных действиях Эпштейна.

Стоит отметить, что в ранее опубликованных судебных документах также упоминались переписки и связи с Эпштейном уроженки Узбекистана, родившейся в Самарканде. Согласно документам, приводились сведения о том, что она получала финансовую помощь и готовилась к встречам с некоторыми знакомыми Эпштейна.

Пять женщин подали жалобы на Даниэля Сиада по обвинению в изнасиловании и сексуальном насилии. Однако он категорически отвергал все обвинения, заявляя, что никогда в жизни не совершал подобных преступлений.

По словам его адвоката Меньи Араб-Тигрин, Сиад несколько раз обращался в следственные органы с просьбой официально допросить его. Однако до самой смерти он так и не был официально допрошен.

Адвокат также подчеркнул, что до получения результатов судебно-медицинской экспертизы делать выводы о причинах смерти преждевременно. По его словам, его клиенту никогда не предъявлялись официальные обвинения, и он всегда считал себя невиновным.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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