Сколько детей нужно для счастливой семьи? Ответ не в цифрах...
Стоит в семье родиться ребенку, как от родственников звучит знакомый вопрос: «Когда следующий?» Если детей двое, советуют завести третьего. Но существует ли на самом деле «волшебная цифра», которая автоматически делает семью счастливой?
По мнению психологов, счастье в семье зависит не столько от количества детей, сколько от отношений в доме, психологического состояния родителей и внимания, уделяемого каждому ребенку.
Один ребенок — больше возможностей, но выше давление
Некоторые родители осознанно выбирают ограничиться одним ребенком. Они хотят обеспечить малышу качественное образование, хорошие медицинские услуги, путешествия и прочный фундамент для будущего.
Сегодня рождение ребенка — это не просто вопрос желания. Семьи также учитывают следующие факторы:
финансовая стабильность;
достойное жилье;
доступность медицинских услуг;
время и душевные силы родителей.
Однако некоторые психологи предупреждают, что родители могут возлагать все свои надежды и ожидания на единственного ребенка. В результате ребенок вполне может ощущать давление необходимости всегда быть лучшим, не совершать ошибок и оправдывать доверие взрослых.
Почему семья с двумя детьми стала самой популярной?
Многие считают семью с двумя детьми оптимальным балансом. Дети общаются друг с другом, играют, учатся договариваться и делиться.
Неожиданное наблюдение о семьях с четырьмя детьми
В некоторых международных исследованиях отмечается, что родители четверых детей чувствуют себя менее подверженными стрессу. На первый взгляд этот результат кажется нелогичным: ведь чем больше детей, тем больше должно быть забот.
Но у этой ситуации есть простое объяснение. После рождения четвертого ребенка некоторые родители:
перестают пытаться контролировать абсолютно все;
избавляются от давления стремления быть идеальными родителями;
меньше обращают внимание на чужие оценки;
начинают спокойнее относиться к повседневным проблемам.
Порядок в доме может быть не идеальным, но общение становится более естественным, появляется больше юмора, а мелкие ошибки не воспринимаются как трагедия.
Детям нужны не идеальные, а счастливые родители
Желание дать ребенку все самое лучшее — естественно. Но попытки обеспечить лучший садик, самые дорогие игрушки и самое престижное образование могут морально и физически измотать родителей.
А у уставших родителей просто не остается сил на то, чтобы искренне поговорить с ребенком, поиграть или просто выслушать его.
Психологи подчеркивают, что для ребенка зачастую гораздо важнее дорогих подарков следующие вещи:
совместный ужин;
вопросы о том, как прошёл день;
чтение сказки на ночь;
серьезное отношение к чувствам ребенка;
объятия и открытое проявление нежности.
Даже самый современный гаджет не заменит родительского внимания. Дети чаще запоминают не стоимость подарка, а то, что родители в тот момент были рядом.
Счастье не измеряется калькулятором
Для кого-то один ребенок — это полноценная и счастливая семья. Другие чувствуют себя комфортно с двумя детьми. А кто-то не представляет жизни без большой и шумной семьи.
На этот выбор влияют финансовые возможности, здоровье, возраст родителей, жилищные условия и поддержка близких. Именно поэтому решение, подходящее одной семье, может не подойти другой.
Важно не то, сколько детей в семье, а то, как чувствует себя каждый ребенок. Если он знает, что его любят, слышат и защищают, фундамент для счастья в доме уже заложен.
Ведь формула счастливой семьи заключается не в цифрах. Она — в нежности, уважении, искреннем общении и взаимной поддержке.
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