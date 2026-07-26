В Китае 18-летний парень, указывавший дорогу танцем, стал звездой соцсетей

·58·Мир
В Китае 18-летний парень, указывавший дорогу танцем, стал звездой соцсетей

18-летний сотрудник парковки, работающий в одном из торговых центров Китая, прославился в социальных сетях благодаря своему необычному стилю работы. Студент профессионального колледжа управляет движением машин не обычными жестами, а элементами брейк-данса.

Он встречает каждого водителя, въезжающего на парковку, в приподнятом настроении и танком показывает автомобилям направление движения. После того как видео этого процесса разошлись по сети, многие пользователи заинтересовались его движениями.

Парень работает в торговом центре на полставки только по воскресеньям. По его словам, он выбрал эту работу, чтобы понять ценность труда, прочувствовать трудности рабочего процесса и закалить себя.

Он также хочет оставить у гостей теплое впечатление о жителях своего города. Теперь некоторые люди приходят в торговый центр не только за покупками, но и для того, чтобы посмотреть на танец парня.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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