Джеки Чан привлек всеобщее внимание в сети, танцуя под песни рэпера Мияги!

·35·Культура
Джеки Чан привлек всеобщее внимание в сети, танцуя под песни рэпера Мияги!

Джеки Чан провел время с рэпером Мияги на вечеринке, организованной после съемок в Казахстане. Видеозаписи с мероприятия быстро распространились в социальных сетях и привлекли внимание поклонников.

На кадрах видно, как знаменитый актер подпевает под звучащие песни Мияги. Джеки Чан непринужденно отдыхал под музыку, обнял осетинского исполнителя и сфотографировался с ним.

Встреча двух известных творческих людей в одной компании вызвала интерес у пользователей сети. Особенно многих удивило то, что Джеки Чан так хорошо знаком с песнями Мияги и подпевает им.

Короткие фрагменты с вечеринки активно распространяются на различных страницах, пользователи бурно обсуждают искреннее общение Джеки Чана и Мияги.

Джеки ЧанМиягиКазахстан
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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