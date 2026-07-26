Хавьер Милей в скандале на ЧМ-2026: «Аргентине завидуют»
Поражение сборной Аргентины в финале ЧМ-2026 от Испании не положило конец спорам — напротив, они перешли из футбола в политику. Президент Хавьер Милей ответил на резкую критику в социальных сетях, заявив, что в основе негативного отношения к стране лежит зависть.
Его посты за короткое время вызвали широкое обсуждение. Теперь речь идет не только о Лионелье Месси и действиях команды на поле, но и об международном имидже Аргентины.
Как Милей ответил критикам?
Президент Аргентины поделился несколькими постами в Instagram, в которых встал на защиту сборной и страны.
В одном из опубликованных им сообщений говорится:
«У вас есть враги? Значит, когда-то вы что-то защищали. Мы защищаем Аргентину».
В другом посте подчеркивается, что Аргентина — это сильная страна во многих сферах, привлекающая к себе внимание, и именно поэтому ей «завидуют». Милей также поделился сообщением со смыслом: «мир увидит, на что способна страна, полная аргентинцев».
Президент также опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение. На нем Милей запечатлен с расстегнутой верхней одеждой, под которой видна форма сборной Аргентины, а поверх фотографии размещен эмоциональный лозунг.
Как Аргентина дошла до финала?
Действующие чемпионы мира под руководством Лионелья Скалони одержали несколько драматичных побед в стадии плей-офф турнира.
Аргентина:
в 1/8 финала победила Египет со счетом 3:2;
в четвертьфинале оказалась сильнее Швейцарии в дополнительное время — 3:1;
в полуфинале против Англии переломила ход встречи на последних минутах и выиграла со счетом 2:1;
в финале уступила Испании в дополнительное время со счетом 0:1.
Особенно полуфинальный матч против Англии, где Энсо Фернандес и Лаутаро Мартинес забили голы под конец встречи, вывел Аргентину в решающий поединок.
Почему вокруг Аргентины разгорелся скандал?
После финала с Испанией в социальных сетях резко возросло число критических высказываний в адрес сборной Аргентины.
В ходе обсуждений поднимались следующие вопросы:
утверждения о том, что на протяжении турнира судьи помогали Аргентине;
поведение футболистов после финала;
открытая поддержка команды со стороны некоторых внешнеполитических кругов;
обвинения аргентинского общества в расизме.
Сторонники же Милея расценили эту критику как негативное отношение к успеху страны и национальной сборной. Президент также репостил публикации о том, что перонистская оппозиция недолюбливает Месси, еще больше подлив масла в огонь политических дебатов.
Пресс-секретарь президента также выразил свою позицию
Пресс-секретарь президента Аргентины Адриан Равиер назвал негативные сообщения в адрес страны «явлением, оказавшим большое влияние на социальные сети».
По его словам, Милей также связал футбольные споры с экономической программой страны. По мнению президента, аргентинцы могут показать, на что они способны не только в спорте, но и в деле преобразования государства.
Равиер был назначен пресс-секретарем президента в июне 2026 года вместо Мануэля Адорни. Он назвал сборную Аргентины «крайне конкурентоспособной» командой и отметил, что наряду с критическими отзывами в адрес Скалони и его игроков звучали и положительные оценки.
Спор, начавшийся с футбола, приобрел политический характер
Заявления Милея вышли далеко за рамки обычной поддержки национальной сборной. Президент связал критику в адрес Аргентины с темами национальной гордости, экономической политики и борьбы с оппозицией.
Однако объяснение всей критики исключительно завистью может чрезмерно упростить ситуацию. Аргентина добилась сильного результата, дойдя до финала ЧМ-2026, однако некоторые события после турнира породили вопросы и к репутации команды вне поля.
Мундиаль завершился, но споры вокруг Аргентины еще не утихли. Теперь главный вопрос заключается в следующем: сплотит ли жесткая защита Милея национальную сборную или еще больше политизирует футбольный конфликт?
…