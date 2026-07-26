Поступок бродяжной собаки из Стамбула ради своего малыша растрогал пользователей соцсетей

В Стамбуле широко обсуждается видео с бродяжной собакой, которая принесла потерявшего сознание от холода щенка в ветеринарную клинику. Мать-собака держала малыша в зубах и подошла к дверям клиники так, будто точно знала, где искать помощи.

На первый взгляд щенок казался безжизненным и не дышал. Ветеринары немедленно осмотрели его и заметили, что его сердце бьется очень медленно. Не теряя времени, они начали необходимые процедуры для его согревания и восстановления жизненных показателей.

Усилия врачей не прошли даром. Через некоторое время щенок пришел в себя, и его состояние стабилизировалось. А собака, принесшая малыша в клинику, ждала на улице и никуда не уходила.

После того как это видео распространилось в социальных сетях, многие с восхищением отнеслись к поступку матери-собаки. В комментариях люди особо отмечают, что она пришла в нужное место, чтобы спасти своего детеныша.