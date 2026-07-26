Поступок бродяжной собаки из Стамбула ради своего малыша растрогал пользователей соцсетей

·60·Мир
Поступок бродяжной собаки из Стамбула ради своего малыша растрогал пользователей соцсетей

В Стамбуле широко обсуждается видео с бродяжной собакой, которая принесла потерявшего сознание от холода щенка в ветеринарную клинику. Мать-собака держала малыша в зубах и подошла к дверям клиники так, будто точно знала, где искать помощи.

На первый взгляд щенок казался безжизненным и не дышал. Ветеринары немедленно осмотрели его и заметили, что его сердце бьется очень медленно. Не теряя времени, они начали необходимые процедуры для его согревания и восстановления жизненных показателей.

Усилия врачей не прошли даром. Через некоторое время щенок пришел в себя, и его состояние стабилизировалось. А собака, принесшая малыша в клинику, ждала на улице и никуда не уходила.

После того как это видео распространилось в социальных сетях, многие с восхищением отнеслись к поступку матери-собаки. В комментариях люди особо отмечают, что она пришла в нужное место, чтобы спасти своего детеныша.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Сирии столкнулись пассажирские автобусы: есть жертвы (видео)В Сирии столкнулись пассажирские автобусы: есть жертвы (видео)Сегодня, 09:57В Анкаре из-за сильного дождя автомобиль упал в ямуВ Анкаре из-за сильного дождя автомобиль упал в ямуСегодня, 09:44Почему Трамп отложил крупный удар по Ирану, которого все ждали?Почему Трамп отложил крупный удар по Ирану, которого все ждали?Сегодня, 08:57Зеленский: Россия ждет из КНДР еще 30 тысяч солдатЗеленский: Россия ждет из КНДР еще 30 тысяч солдатСегодня, 08:50Хавьер Милей в скандале на ЧМ-2026: «Аргентине завидуют»Хавьер Милей в скандале на ЧМ-2026: «Аргентине завидуют»Сегодня, 08:41В Китае 18-летний парень, указывавший дорогу танцем, стал звездой соцсетейВ Китае 18-летний парень, указывавший дорогу танцем, стал звездой соцсетейСегодня, 08:38
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети
Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Две сестры обнаружили самих себя на фотографии в арендованном доме
Две сестры обнаружили самих себя на фотографии в арендованном доме
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов