O том, о чем нужно без стеγнения γоворить любимому человеку...
Настоящая близость не начинается с безупречного внешнего вида, красивых фотографий или правильных слов. Она возникает в тот момент, когда человек снимает маску и понимает, что его принимают со всеми уязвимостями, странными привычками и настоящими чувствми.
Однако многие до сих пор скрывают себя в отношениях: не говорят об обидах, стесняются просить о помощи, держат желания в себе. На самом деле есть то, о чем рядом с любимым человеком нужно не молчать, а γоворить открыто.
1. Не скрывайте свои чувства
Сказать такие простые фразы, как «Я обиделся(-ась)», «Я соскучился(-ась)» или «Сегодня я чувствую себя неважно», порой бывает очень сложно.
Человек боится показаться уязвимым или получить ярлык излишне эмоционального. Из-за этого он хранит молчание, а партнер вынужден гадать, что же произошло.
Молчание не устраняет проблему — оно лишь увеличивает дистанцию между двумя людьми.
Откровенный рассказ о своем состоянии — это не скандал. Напротив, это дает партнеру возможность правильно вас понять и отреагировать.
2. Не стесняйтесь просить о поддержке
Попытки всегда выглядеть сильным морально истощают человека. Хотя подход «Я все решу сам» кажется признаком независимости, в близких отношениях он может породить чувство одиночества.
Иногда не нужна масштабная помощь, достаточно самых простых слов:
«Обними меня немного»;
«Останься со мной»;
«Ты можешь меня выслушать?»;
«Помоги мне разобраться с этим вопросом».
Просить о помощи — не значит быть обузой. Это показывает, что вы доверяете партнеру и считаете его важной частью своей жизни.
3. Не ждите особой даты, чтобы проявить нежность
Нежность — это не то, что проявляют только в день рождения, праздник или годовщину отношений.
Случайные объятия, поцелуй в лоб, теплое сообщение посреди рабочего дня или простое «Я рад(-а), что ты есть» иногда действуют сильнее самого дорогого подарка.
Именно такие маленькие моменты формируют в отношениях чувство безопасности и покоя. В трудные дни человека поддерживают не громкие обещания, а повседневная нежность.
4. Открыто делитесь своими желаниями
В массе отношений люди считают, что партнер должен понимать их без слов. Но никто не умеет читать чужие мысли.
Вы можете хотеть вместе путешествовать, проводить больше времени, подолгу разговаривать или что-то изменить в отношениях. А сокрытие этих желаний со временем перерастает в обиду.
Озвучивание желания — это не выдвижение требований. Это знак доверия:
«Я хочу, чтобы ты знал(-а), что для меня важно».
Открытое общение позволяет партнеру лучше вас понимать и развивать отношения вместе.
5. Не пытайтесь всегда выглядеть идеально
Никто не ходит каждый день в идеальном настроении, с уложенными волосами и безупречной внешностью. Человек иногда устает, нервничает, ходит в старой футболке или просто не хочет ни с кем разговаривать.
Это не изъян — это нормальная жизнь.
В здоровых отношениях человек чувствует, что его принимают не только в лучшие моменты, но и когда он устал, расстроен или неуверен в себе.
Невозможно долго поддерживать идеальный образ. Но искренность приносит в отношения легкость и стабильность.
6. Радуйтесь иногда, как дети
Отношения не обязательно должны состоять только из серьезных разговоров, планов и обязательств.
Смешной танец на кухне, бессмысленная шутка, спонтанная прогулка или бой подушками снимают напряжение между двумя людьми.
Совместный смех не лишает отношения серьезности. Наоборот, он сближает партнеров и напоминает им о простой радости быть вместе.
С чего начинается настоящая близость?
Прочные отношения строятся не на ослепительном совершенстве, а на повседневной искренности.
В них человек:
не скрывает своих чувств;
умеет просить о помощи;
свободно проявляет нежность;
открыто говорит о своих желаниях;
не боится быть несовершенным;
не забывает вместе со смеяться партнером.
Настоящая близость — это не необходимость всегда быть лучшей версией себя, чтобы кого-то впечатлить. Это принятие вас такими, какие вы есть: уставшими, веселыми, порой странными.
Потому что в самых теплых отношениях человек не пытается ничего доказать. Он просто остается собой — и чувствует, что этого достаточно.
А что, по вашему мнению, в отношениях самое трудное: открыто говорить о чувствах или просить о помощи?
…